Чемпион мира по футболу Шюррле не ведет переговоры с российскими клубами
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле не контактировал с клубами Российской
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле не контактировал с клубами Российской
В среду немецкое издание Sport Bild сообщило, что Шюррле ведет переговоры с одной из российских команд.
«Конечно, мы тоже слышали подобную информацию и слухи от СМИ. Пока что мы не контактировали ни с одним российским клубом по поводу Шюррле, но РПЛ и сильнейшие клубы этого чемпионата могли бы стать интересным вариантом для нас», — сказал агент 28-летнего футболиста.
В прошедшем сезоне Шюррле выступал на правах аренды за лондонский «Фулхэм», в составе которого провел 25 матчей и забил шесть мячей.
Немец является чемпионом мира 2014 года, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2012, 2016), а также чемпионом Англии в составе лондонского «Челси» сезона-2014/15.