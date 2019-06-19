Чемпион мира по футболу Шюррле не ведет переговоры с российскими клубами

Источник: AP 2019

В среду немецкое издание Sport Bild сообщило, что Шюррле ведет переговоры с одной из российских команд.

«Конечно, мы тоже слышали подобную информацию и слухи от СМИ. Пока что мы не контактировали ни с одним российским клубом по поводу Шюррле, но РПЛ и сильнейшие клубы этого чемпионата могли бы стать интересным вариантом для нас», — сказал агент 28-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне Шюррле выступал на правах аренды за лондонский «Фулхэм», в составе которого провел 25 матчей и забил шесть мячей.