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22:54 (мск), источник: Sport24

Федун хочет отдать «Спартак» болельщикам. Как в «Барсе», «Реале» и даже в МЛС

Как это работает?

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Леонид Федун дал программное интервью «Чемпионату», где рассказал о планах по выводу «Спартака» на самоокупаемость. Цель должна быть достигнута к 2023 году: предполагается, что клуб перестанет зависеть от акционеров, а перейдет в руки болельщиков.

Контрольный пакет акций отойдет новой некоммерческой организации, состоящей из всех фанатов «Спартака». Прежде всего это касается держателей абонементов и просто постоянных посетителей «Открытие Арены», а для жителей регионов будет разработана отдельная программа.

Долго изучали, смотрели все примеры — и «Барселону», и «Реал», и «Баварию», и часть американских клубов. В итоге пришли к мнению, что «Спартак» — народная команда, и она должна управляться народом.
Леонид Федун

Мы прикинули, какие именно примеры изучал Федун.

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Ла Лига

Самые известные примеры, когда болельщики непосредственно участвуют в жизни клуба, — «Реал» Мадрид, «Барселона» и их сосьос, то есть официально зарегистрированные члены клуба, которые платят членские взносы и имеют возможность управления клубом.

Правда, сейчас сосьос в Испании — это больше дань традициям. Их взносы на сегодняшний день составляют около семи процентов — что у «Реала», что у «Барсы». Хотя и взносы не самые большие: порядка двухсот евро в год.

Еще один сравнительно свежий пример из Испании — «Мурсия». Команда была на грани банкротства и ее руководство приняло решение продавать акции всем желающим. В итоге у «Мурсии» оказалось даже несколько минорных акционеров из России.

АПЛ

В Уэльсе существует «Общество болельщиков Суонси Сити», которому принадлежит двадцать процентов акции «лебедей». Членский взнос в обществе чисто символический — десять фунтов стерлингов за сезон. Среди задач общества значатся поддержка футбольного клуба и выборы в руководстве «Суонси».

В низших лигах подобных примеров больше. «Уимблдон», «Ньюпорт», «Эксетер» и многие другие клубы также частично управляются болельщиками.

Бундеслига

Здесь все гораздо интереснее. По законам немецкого футбола, болельщикам клубов принадлежат 50 процентов плюс одна акция. Исключения по историческим причинам составляют «Байер» и «Вольфсбург».

Правда, у клубных инвесторов в Германии есть возможность выкупить контрольный пакет. Но для этого им необходимо финансировать клуб на протяжении 20 лет.

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МЛС

«Сиэтл Саундерз» основан всего в 2007 году. С первых же дней существования клуба болельщики прининимали непосредственное участие в его развитии. Причем не формально: фанаты напрямую влияют на жизнь клуба.

Такое доверие принесло свои плоды: «Сиэтл» — самая посещаемая команда североамериканской лиги и рекордсмен по чистой прибыли — около сорока миллионов долларов в год.

Как это будет работать в «Спартаке»? Объясняет Федун

«Контрольный пакет акций «Спартака» мы передадим в некоммерческую организацию, а ее членами будут все поклонники клуба. Условно: у нас есть 20 тысяч активных болельщиков, покупающих абонементы и посещающих матчи в течение долгого времени. Они и будут в приоритете. Для регионов мы разработаем отдельную программу, где будут членские взносы. И все эти люди получат право голоса, например, при выборе президента «Спартака» в 2023 году. Они также смогут определять дизайн формы, трансферную политику — все что угодно. В ближайшее время мы создадим рабочую группу, которая будет специально заниматься этим вопросом, проведет консультации с болельщиками и экспертами, чтобы разработать наиболее оптимальный формат управления.

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А я стану простым болельщиком, как и все остальные. У меня не будет права блокировки решений и результатов выборов. Правда, после этого в «Спартаке» уже не будет и моих личных денег. Но до этого момента все финансовые условия останутся. Скорее всего, на три-пять последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранен и титульный контракт с «Лукойлом», чтобы команда могла жить дальше без моего участия. Клуб должен быть готов к самостоятельному плаванию, и нужно создать для этого все условия, чем я в ближайшие годы займусь.

Моя задача такая: в 2023 году я должен отдать «Спартак» болельщикам. Это моя идея фикс, я с сегодняшнего дня начинаю над ней работать.
Леонид Федун

Я вам первым об этом объявил. Все остальное будет потом. В начале июля я встречусь с болельщиками, мы с ними эту тему обсудим внимательно. Я объясню, что человека нужно выбрать такого, который будет управлять. Нужно, чтобы то наследие, которое я оставляю: стадион, база, финансовая система и безубыточный бюджет — все работало на будущее «Спартака»", — сказал президент «Спартака» Леонид Федун.

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