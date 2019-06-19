Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
19 июня, источник: Газета.Ру

Гинер все купил: Влашич остается в ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с хорватским полузащитником Николой Влашичем, который провел последний сезон в армейском клубе на правах аренды. Клуб оформил выкуп у английского «Эвертона», сумма трансфера предположительно составит 12 млн фунтов.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

19 июня московский ЦСКА объявил на своем официальном сайте о том, что заключил пятилетний контракт с молодым хорватским полузащитником Николой Влашичем, который последний год провел в красно-синей футболке на правах аренды.

Сумма сделки не разглашается, но ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит английскому «Эвертону» за 21-летнего футболиста сборной Хорватии 12 млн фунтов.

Читайте также
Бланка Влашич: Футболист Влашич имеет возможность развивать в ЦСКА свой талант

Когда прошлым летом ЦСКА взял Влашича в аренду, это выглядело гениальным ходом армейского менеджмента. Забесплатно красно-синие смогли компенсировать уход в «Монако» проданного за 30 млн евро Александра Головина.

Реалии же превзошли все ожидания. Влашич с ходу стал лидером команды Виктора Гончаренко, провел за сезон 32 матча и отличился 8 голами во всех турнирах, принеся победу в домашнем матче групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:0).

При всех очевидных плюсах такого выступления Николы минусом была ситуация с подписанием его на постоянной основе или хотя бы продлением аренды. Своей игрой молодой хорват привлек к себе достаточно серьезный интерес в Европе.

Изначально «Эвертон» вроде бы собирался вернуть его на следующий сезон себе, но затем принял решение заработать на продаже полузащитника. И в этот момент поверить в возможность его перехода в ЦСКА на постоянной основе из-за скромных финансовых возможностей армейцев было сложно.

Непопадание красно-синих впервые за шесть лет в Лигу чемпионов на следующий сезон только усугубило ситуацию, и все же переговоры удалось увенчать успехом и сделка состоялась.

«Очень непростой трансфер, с учетом того, что на Влашича претендовало несколько европейских клубов, в частности один из Италии. Конкуренция была очень серьезная, в частности с клубами, которые участвуют в Лиге чемпионов. Если говорить о чемпионате Италии, для европейцев это более интересный вариант, чем Российская премьер-лига. Тем ценнее для нас этот трансфер, тем больше поводов для оптимизма, — рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. — В очередной раз приятно констатировать, что очень многие футболисты предпочитают оставаться в ЦСКА даже в сложной ситуации. В данном случае речь о том, что мы впервые за семь лет остались без Лиги чемпионов. Тем не менее Никола изъявил желание остаться, хотя у него были разные варианты продолжения карьеры в Европе».

Читайте также
ЦСКА выкупил трансфер Влашича

Действительно, решающим моментом оказалось желание самого футболиста продолжить свои выступления в московской команде. Влашичу очень понравилось в ЦСКА, и он решил не искать добра от добра, согласившись на длительный пятилетний контракт.

«Это случилось. Мы очень счастливы, что все наконец произошло. Никола хотел продолжить играть в ЦСКА. Он счастлив. Надеюсь, он выбрал лучший путь для себя», — приводит «Чемпионат» слова отца футболиста Йошко Влашича.

Прокомметировал заключение соглашения, конечно же, и сам футболист, давший протокольный комментарий пресс-службе клуба.

«Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было мое единственное желание. Надеюсь, мы добьемся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!» — заявил Никола.

Теперь следующим пунктом программы работы ЦСКА в это межсезонье, очевидно, является продление соглашения с Аланом Дзагоевым, пропустившим большую часть прошлого сезона из-за травм.

«Переговоры на завершающей стадии. Думаю, что можно ждать продления. Понятно, что пока нет подписи, говорить об этом преждевременно, но мы верим в Алана, верим в то, что он может принести клубу еще много пользы, наконец восстановится и преодолеет эту черную полосу. Клуб готов идти навстречу и ждать. Надеюсь, в течение этой недели мы окончательно договоримся», — рассказал Бабаев.

Напомним, что по итогам завершившегося сезона армейцы заняли четвертое место в Премьер-лиге, не попав в Лигу чемпионов. Зато, обойдя в последнем туре московский «Спартак», красно-синие пробились сразу в основной раунд Лиги Европы, в то время как красно-белым предстоит теперь играть в квалификации.

Александр Седов

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эвертон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
«Я отдаю “Спартак” болельщикам». Революция Леонида Федуна
Коррупция и репрессии: чем известны Европейские игры
«Игроки должны отдать все»: Неймар бежит из Парижа
ФК «Милан» объявил о назначении нового главного тренера
«Ни за что не стыдно»: как Глушаков ушел из «Спартака»
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» устроил праздник дочери
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь