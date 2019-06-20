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00:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Анюков будет помогать «Зениту» в тренировочном процессе

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Защитник Александр Анюков хочет войти в тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит», но играющим тренером в ближайшее время он не будет, заявил главный тренер Сергей Семак.

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Анюков в январе прошлого года продлил контракт с «сине-бело-голубыми» до конца сезона-2018/19. В мае 36-летний защитник стал пятикратным чемпионом России в составе «Зенита».

«Что касается Анюкова, то я с ним разговаривал. У него есть желание войти в тренерский штаб. В каком качестве и как его использовать, мы с ним сможем обсудить детально, когда он договорится о контракте с клубом. И, надеюсь, начнем работать», — приводятся слова Семака на официальном сайте «Зенита».

«На данный момент не существует варианта, при котором он станет играющим тренером. То, что он будет помогать нам в тренировочном процессе, — это факт», — добавил Семак.

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