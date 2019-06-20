Анюков будет помогать «Зениту» в тренировочном процессе

Анюков в январе прошлого года продлил контракт с «сине-бело-голубыми» до конца сезона-2018/19. В мае 36-летний защитник стал пятикратным чемпионом России в составе «Зенита».

«Что касается Анюкова, то я с ним разговаривал. У него есть желание войти в тренерский штаб. В каком качестве и как его использовать, мы с ним сможем обсудить детально, когда он договорится о контракте с клубом. И, надеюсь, начнем работать», — приводятся слова Семака на официальном сайте «Зенита».