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00:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак: Травмированный футболист Кузяев пройдет обследование в Барселоне

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев отправится на медицинское обследование в Барселону, чтобы выбрать тактику лечения, степень серьезности травмы игрока определится позднее, заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

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Источник: РИА "Новости"

Кузяев в марте получил травму мениска. В конце апреля 26-летний футболист приступил к тренировкам в общей группе с ограничениями. Позже «Зенит» объявил, что Кузяев не полетел с командой на сбор в австрийском Зальфедене, который продлится до 29 июня.

«Маловероятно, что он примет участие в сборах. У него проблемы со здоровьем, сейчас он проходит обследование. Съездил в Финляндию, потом поедет в Барселону, чтобы выбрать способ лечения. Пока сложно сказать насчет продолжительности его реабилитации. Эта новость, конечно, неприятно нас удивила. Но такое бывает — это профессиональный спорт. К сожалению, он не может принимать участие в сборах. О тяжести травмы и точных сроках мы узнаем чуть позже, когда у нас будет вся картина», — сказал Семак, которого цитирует официальный сайт клуба.

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