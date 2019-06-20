Семак: Травмированный футболист Кузяев пройдет обследование в Барселоне

Кузяев в марте получил травму мениска. В конце апреля 26-летний футболист приступил к тренировкам в общей группе с ограничениями. Позже «Зенит» объявил, что Кузяев не полетел с командой на сбор в австрийском Зальфедене, который продлится до 29 июня.

«Маловероятно, что он примет участие в сборах. У него проблемы со здоровьем, сейчас он проходит обследование. Съездил в Финляндию, потом поедет в Барселону, чтобы выбрать способ лечения. Пока сложно сказать насчет продолжительности его реабилитации. Эта новость, конечно, неприятно нас удивила. Но такое бывает — это профессиональный спорт. К сожалению, он не может принимать участие в сборах. О тяжести травмы и точных сроках мы узнаем чуть позже, когда у нас будет вся картина», — сказал Семак, которого цитирует официальный сайт клуба.