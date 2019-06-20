Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
00:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак о расширении РПЛ: Нет столько команд с хорошей материальной базой

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В настоящее время в России нет достаточного количества футбольных клубов, обладающих хорошей материальной базой, чтобы расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ), заявил главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Решение о расширении РПЛ с 16 до 18 команд, за которое проголосовало большинство участников общего собрания лиги, должен утвердить исполком Российского футбольного союза (РФС).

Читайте также
Семак: Травмированный футболист Кузяев пройдет обследование в Барселоне

«На данный момент не понимаю, где взять такое количество. Сейчас нет столько команд, которые бы обладали хорошими условиями и материальной базой, чтобы РПЛ расширили именно сейчас. В перспективе это возможно. Есть стадионы, города, но качество и материальная база пока хромают», — приводятся слова Семака на официальном сайте «Зенита».

В связи с увеличением числа участников чемпионата вырастет и количество матчей, которые будет проводить каждый клуб.

«Нужно понимать, куда встроить эти матчи, поскольку в осенней и весенней частях у команд, выступающих в еврокубках, очень плотный график. К сожалению, зимой, в течение трех месяцев, мы не можем проводить матчи. Летом регулярно проводятся крупные турниры, которые тоже обязывают делать паузы и начинать во второй половине июля. Эти пять месяцев накладывают отпечаток и ставят нас в более сложное положение, чем страны, где в высших лигах играют большее количество клубов и поэтому проводится больше матчей», — добавил Семак.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Губерниев о массовом употреблении допинга: 'Таня Акимова, это же не ты?'
Болельщики раскритиковали Погорилую за откровенную фотографию
«Я отдаю “Спартак” болельщикам». Революция Леонида Федуна
Коррупция и репрессии: чем известны Европейские игры
«Игроки должны отдать все»: Неймар бежит из Парижа
ФК «Милан» объявил о назначении нового главного тренера
«Ни за что не стыдно»: как Глушаков ушел из «Спартака»
Гинер все купил: Влашич остается в ЦСКА
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» устроил праздник дочери
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь