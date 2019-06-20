Семак о расширении РПЛ: Нет столько команд с хорошей материальной базой
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В настоящее время в России нет достаточного количества футбольных клубов, обладающих хорошей материальной базой, чтобы расширять Российскую
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В настоящее время в России нет достаточного количества футбольных клубов, обладающих хорошей материальной базой, чтобы расширять Российскую
Решение о расширении РПЛ с 16 до 18 команд, за которое проголосовало большинство участников общего собрания лиги, должен утвердить исполком Российского футбольного союза (РФС).
«На данный момент не понимаю, где взять такое количество. Сейчас нет столько команд, которые бы обладали хорошими условиями и материальной базой, чтобы РПЛ расширили именно сейчас. В перспективе это возможно. Есть стадионы, города, но качество и материальная база пока хромают», — приводятся слова Семака на официальном сайте «Зенита».
В связи с увеличением числа участников чемпионата вырастет и количество матчей, которые будет проводить каждый клуб.
«Нужно понимать, куда встроить эти матчи, поскольку в осенней и весенней частях у команд, выступающих в еврокубках, очень плотный график. К сожалению, зимой, в течение трех месяцев, мы не можем проводить матчи. Летом регулярно проводятся крупные турниры, которые тоже обязывают делать паузы и начинать во второй половине июля. Эти пять месяцев накладывают отпечаток и ставят нас в более сложное положение, чем страны, где в высших лигах играют большее количество клубов и поэтому проводится больше матчей», — добавил Семак.