Семак о расширении РПЛ: Нет столько команд с хорошей материальной базой

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Решение о расширении РПЛ с 16 до 18 команд, за которое проголосовало большинство участников общего собрания лиги, должен утвердить исполком Российского футбольного союза (РФС).

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«На данный момент не понимаю, где взять такое количество. Сейчас нет столько команд, которые бы обладали хорошими условиями и материальной базой, чтобы РПЛ расширили именно сейчас. В перспективе это возможно. Есть стадионы, города, но качество и материальная база пока хромают», — приводятся слова Семака на официальном сайте «Зенита».

В связи с увеличением числа участников чемпионата вырастет и количество матчей, которые будет проводить каждый клуб.