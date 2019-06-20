Полузащитник «Динамо» Соснин перенес операцию

В январе Соснин получил травму сухожилия длинной приводящей мышцы. Как отмечается, после травмы у игрока сохранялись болевые ощущения, их источник пришлось устранять хирургическим путем.

«Соснин был выписан из клиники и улетел на костылях домой. Сейчас он проходит восстановление, которое первые четыре недели будет пассивным. Затем будет уже активный период, который через 10−12 недель приведет динамовского футболиста к полному восстановлению без каких уже либо осложнений», — сообщил главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили.