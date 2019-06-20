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11:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Спортивный директор «Тамбова»: Наш бюджет для РПЛ очень-очень маленький

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о финансовом положении и поведал, какие позиции клубу нужно ещё укрепить.

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«Самое главное — нам нужен второй вратарь, который смог бы на должном уровне конкурировать с Георги Шелия. Также у нас в поиске крайний левый защитник и футболист в опорную зону. И не откажемся от хорошего форварда, если такой вариант появится на флажке заявочной кампании. По Хосонову вопрос решаем, он сейчас восстанавливается после травмы под присмотром врачей ЦСКА. Мы рассматриваем вариант с его приглашением. Думаю, что предстоящий сезон он на правах аренды проведет у нас. У нас обновление составит порядка 50 процентов. Где-то так получится.

Для нас Премьер-Лига — это новый виток в спортивной карьере, в истории клуба. Нам понятно, что РПЛ — это другой уровень. Но у нас в первой лиге был один из самых скромных бюджетов, но мы все равно добились прямой путевки в элиту. Все будет зависеть от нас самих. Если все мы будем едины, будем следовать одной цели и в команде сложится отличный микроклимат — у нас есть шансы. Всё делается для того, чтобы всё получалось. Думаю, что и в РПЛ у нас всё будет хорошо, хотя понимаю, что наш бюджет для этого турнира очень-очень маленький.

У нас за всю историю «Тамбова» никогда не было задержек по зарплате. Да, были вопросы по премиальным, но они потихонечку закрываются. Все идет поэтапно. Мы всегда живем на те деньги, которые у нас есть, не раздуваем нашу зарплатную ведомость. Да, можно было бы набрать исполнителей, пойти ва-банк, как делают некоторые команды. Попытаться дать результат, а потом искать средства, чтобы гасить долги. Нет, это не наш путь. Мы будем существовать на те средства, которые есть. Мы же пока комплектуем в большинстве своем тех игроков, кто выступал в ФНЛ и приглашаем тех иностранцев, которые готовы выступать на наших условиях, — цитирует Худякова News.ru.

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