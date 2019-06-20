Спортивный директор «Тамбова»: Наш бюджет для РПЛ очень-очень маленький
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о финансовом положении и поведал, какие позиции клубу нужно ещё укрепить.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о финансовом положении и поведал, какие позиции клубу нужно ещё укрепить.
«Самое главное — нам нужен второй вратарь, который смог бы на должном уровне конкурировать с Георги Шелия. Также у нас в поиске крайний левый защитник и футболист в опорную зону. И не откажемся от хорошего форварда, если такой вариант появится на флажке заявочной кампании. По Хосонову вопрос решаем, он сейчас восстанавливается после травмы под присмотром врачей ЦСКА. Мы рассматриваем вариант с его приглашением. Думаю, что предстоящий сезон он на правах аренды проведет у нас. У нас обновление составит порядка 50 процентов.
Для нас
У нас за всю историю «Тамбова» никогда не было задержек по зарплате. Да, были вопросы по премиальным, но они потихонечку закрываются. Все идет поэтапно. Мы всегда живем на те деньги, которые у нас есть, не раздуваем нашу зарплатную ведомость. Да, можно было бы набрать исполнителей, пойти