Испанец Докампо вошёл в тренерский штаб «Рубина»
В тренерский штаб наставника «Рубина» Романа Шаронова вошёл испанский специалист Эдуардо Докампо, сообщает официальный сайт клуба.
В тренерский штаб наставника «Рубина» Романа Шаронова вошёл испанский специалист Эдуардо Докампо, сообщает официальный сайт клуба.
45-летний испанец ранее уже работал в «Рубине» в качестве
Ранее сообщалось, что Докампо формально займёт должность главного тренера клуба
По итогам прошлого сезона казанцы заняли 11-е место в турнирной таблице Российской