Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Кадры из зала суда
15Главные звёзды молодёжного Евро
12:54 (мск), источник: Чемпионат.com

11 известных российских свободных агентов категории 30+

Можно бесплатно собрать крепкую команду из опытных игроков с российским паспортом! И это без завершающего карьеру Игоря Денисова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Можно бесплатно собрать крепкую команду из опытных игроков с российским паспортом! И это без завершающего карьеру Игоря Денисова.

Александр Бухаров

34-летний центрфорвард во второй раз в карьере покинул «Рубин». Но если девять лет назад казанский клуб продал молодого Бухарова в «Зенит» за 12 млн евро, то теперь отпускает ветерана на все четыре стороны. В минувшем сезоне Александр не забил ни одного гола в 21 матче РПЛ. Лучшие годы карьеры позади, хотя ещё летом 2017-го Бухаров выступал за сборную России.

Денис Глушаков

32-летний Глушаков ожидаемо ушёл из «Спартака», получив на прощание 100 млн рублей. Денис выступал за красно-белых шесть сезонов и пережил всё — от хвалы до хулы. Слухи отправляют экс-полузащитника сборной России в «Сочи». «Я надеюсь и мечтаю вернуться в “Спартак”… Может, и игроком ещё вернусь», — порадовал Денис своих критиков в прощальном заявлении.

Читайте также
«Ни за что не стыдно»: как Глушаков ушел из «Спартака»

Сослан Джанаев

У 32-летнего кандидата в сборную России, которого Станислав Черчесов включил в расширенный состав перед матчами с Сан-Марино и Кипром, завершился контракт с польским клубом «Медзь». Где продолжит карьеру голкипер, блестяще выступавший за «Ростов» Курбана Бердыева, пока неизвестно. Есть вариант с «Легией», кроме того, в конце мая «Чемпионату» стало известно об интересе к Сослану в Турции.

Владислав Игнатьев

Относительно будущего 32-летнего Игнатьева тоже пока нет информации, хотя на позиции правого защитника бывший хавбек прогрессировал в «Локомотиве» настолько, что превратился в игрока сборной России. Тем временем «железнодорожники» купили на этот фланг обороны Дмитрия Живоглядова. Очевидно, что появление новичка снижает шансы Игнатьева остаться в составе экс чемпионов России.

Дмитрий Комбаров

Вслед за Глушаковым «Спартак» покинул и 32-летний Комбаров. Левый защитник отдал столичному клубу девять лет карьеры, сыграв 274 матча в красно-белой форме. Теперь его, скорее всего, ждёт менее амбициозная команда. Появлялась информация о возможном переходе Дмитрия в «Крылья Советов», а главный тренер «Сочи» Александр Точилин даже пригласил его в свою команду через «Инстаграм».

Фёдор Кудряшов

Если большинство футболистов начинает сдавать к тридцати, то Кудряшов, напротив, как будто заново родился! У него был хороший период в «Ростове» Бердыева, прилично выглядел Фёдор и в матчах за «Истанбул Башакшехир». Теперь 32-летний левый защитник стал основным на своей позиции в сборной России. Неудивительно, что им интересуется «Зенит». По словам Черчесова, Кудряшов — свободный агент, хотя россиянин вроде бы подписывал контракт с турецким клубом до лета 2020-го.

Роман Нойштедтер

Ещё один игрок сборной России, чей контракт с турецким клубом истёк. 31-летний Нойштедтер ушёл из «Фенербахче», в котором отыграл последние два сезона. По словам самого Романа, у него есть варианты дебютировать в РПЛ или вернуться в Германию, но он отложил все предложения из-за самого заманчивого. «Русский немец» близок к переходу в «Бешикташ». Вероятно, останется в Стамбуле.

Сергей Паршивлюк

30-летний правый защитник становится свободным агентом по истечении контракта с «Ростовом». Как стало известно «Чемпионату», ростовский клуб давал Паршивлюку новое соглашение с уменьшением зарплаты, однако футболиста это предложение не вдохновило. Прошлый сезон у Сергея получился неплохим: 24 матча, один гол и одна голевая передача. Теперь он, скорее всего, продолжит карьеру в «Динамо».

Читайте также
Самедов может перейти в клуб Азербайджана

Александр Самедов

Год назад Самедов играл в основе сборной России на чемпионате мира, а сегодня размышляет по поводу продолжения карьеры. Зимой он покинул «Спартак», подписав контракт до конца сезона с «Крыльями Советов». Самый реальный вариант для 34-летнего полузащитника — выступать в Самаре и дальше, хотя ходили разговоры о переезде Александра в Азербайджан.

Дмитрий Тарасов

«Локомотив» не будет продлевать контракт с 32-летним «опорником». Об этом рассказал главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин. Куда же перейдёт Тарасов? Если верить слухам, то в распоряжении бывшего полузащитника сборной России стандартный номер опытного свободного агента — «Сочи», «Крылья Советов», «Ростов». Судя по всему, Дмитрию придётся уехать из Москвы, чтобы играть в РПЛ.

Дмитрий Торбинский

35-летний полузащитник признался в интервью для «Чемпионата», что не собирается оставаться в «Енисее», но и по поводу завершения карьеры не принял решения. Значит, мы, возможно, ещё увидим в РПЛ полуфиналиста Евро-2008. Вылет с последнего места — конечно, не лучшая реклама для ищущего новый клуб футболиста, но силы у Торбинского пока есть. Дмитрий завершил сезон голом ворота «Зенита».

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Самая красивая фигуристка России рассказала о жизни вне спорта!
Русский день. Кучеров, Овечкин и Василевский взяли 5 наград НХЛ
Месси и Армани спасли Аргентину от позора на Кубке Америки
СМИ: «Реал» предложит ПСЖ 130 млн и Хамеса или Бэйла за Неймара
Федун: Каррера – номер один, но при нем команда зашла в тупик
Трое россиян вошли в символическую сборную по итогам сезона НХЛ
Кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь