11 известных российских свободных агентов категории 30+

Источник: РИА "Новости"

Можно бесплатно собрать крепкую команду из опытных игроков с российским паспортом! И это без завершающего карьеру Игоря Денисова.

Александр Бухаров

34-летний центрфорвард во второй раз в карьере покинул «Рубин». Но если девять лет назад казанский клуб продал молодого Бухарова в «Зенит» за 12 млн евро, то теперь отпускает ветерана на все четыре стороны. В минувшем сезоне Александр не забил ни одного гола в 21 матче РПЛ. Лучшие годы карьеры позади, хотя ещё летом 2017-го Бухаров выступал за сборную России.

Денис Глушаков

32-летний Глушаков ожидаемо ушёл из «Спартака», получив на прощание 100 млн рублей. Денис выступал за красно-белых шесть сезонов и пережил всё — от хвалы до хулы. Слухи отправляют экс-полузащитника сборной России в «Сочи». «Я надеюсь и мечтаю вернуться в “Спартак”… Может, и игроком ещё вернусь», — порадовал Денис своих критиков в прощальном заявлении.

Сослан Джанаев

У 32-летнего кандидата в сборную России, которого Станислав Черчесов включил в расширенный состав перед матчами с Сан-Марино и Кипром, завершился контракт с польским клубом «Медзь». Где продолжит карьеру голкипер, блестяще выступавший за «Ростов» Курбана Бердыева, пока неизвестно. Есть вариант с «Легией», кроме того, в конце мая «Чемпионату» стало известно об интересе к Сослану в Турции.

Владислав Игнатьев

Относительно будущего 32-летнего Игнатьева тоже пока нет информации, хотя на позиции правого защитника бывший хавбек прогрессировал в «Локомотиве» настолько, что превратился в игрока сборной России. Тем временем «железнодорожники» купили на этот фланг обороны Дмитрия Живоглядова. Очевидно, что появление новичка снижает шансы Игнатьева остаться в составе экс чемпионов России.

Дмитрий Комбаров

Вслед за Глушаковым «Спартак» покинул и 32-летний Комбаров. Левый защитник отдал столичному клубу девять лет карьеры, сыграв 274 матча в красно-белой форме. Теперь его, скорее всего, ждёт менее амбициозная команда. Появлялась информация о возможном переходе Дмитрия в «Крылья Советов», а главный тренер «Сочи» Александр Точилин даже пригласил его в свою команду через «Инстаграм».

Фёдор Кудряшов

Если большинство футболистов начинает сдавать к тридцати, то Кудряшов, напротив, как будто заново родился! У него был хороший период в «Ростове» Бердыева, прилично выглядел Фёдор и в матчах за «Истанбул Башакшехир». Теперь 32-летний левый защитник стал основным на своей позиции в сборной России. Неудивительно, что им интересуется «Зенит». По словам Черчесова, Кудряшов — свободный агент, хотя россиянин вроде бы подписывал контракт с турецким клубом до лета 2020-го.

Роман Нойштедтер

Ещё один игрок сборной России, чей контракт с турецким клубом истёк. 31-летний Нойштедтер ушёл из «Фенербахче», в котором отыграл последние два сезона. По словам самого Романа, у него есть варианты дебютировать в РПЛ или вернуться в Германию, но он отложил все предложения из-за самого заманчивого. «Русский немец» близок к переходу в «Бешикташ». Вероятно, останется в Стамбуле.

Сергей Паршивлюк

30-летний правый защитник становится свободным агентом по истечении контракта с «Ростовом». Как стало известно «Чемпионату», ростовский клуб давал Паршивлюку новое соглашение с уменьшением зарплаты, однако футболиста это предложение не вдохновило. Прошлый сезон у Сергея получился неплохим: 24 матча, один гол и одна голевая передача. Теперь он, скорее всего, продолжит карьеру в «Динамо».

Читайте также Самедов может перейти в клуб Азербайджана

Александр Самедов

Год назад Самедов играл в основе сборной России на чемпионате мира, а сегодня размышляет по поводу продолжения карьеры. Зимой он покинул «Спартак», подписав контракт до конца сезона с «Крыльями Советов». Самый реальный вариант для 34-летнего полузащитника — выступать в Самаре и дальше, хотя ходили разговоры о переезде Александра в Азербайджан.

Дмитрий Тарасов

«Локомотив» не будет продлевать контракт с 32-летним «опорником». Об этом рассказал главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин. Куда же перейдёт Тарасов? Если верить слухам, то в распоряжении бывшего полузащитника сборной России стандартный номер опытного свободного агента — «Сочи», «Крылья Советов», «Ростов». Судя по всему, Дмитрию придётся уехать из Москвы, чтобы играть в РПЛ.

Дмитрий Торбинский