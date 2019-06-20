Тренер «Порту» лично просил клуб о трансфере Зе Луиша из «Спартака»

«Я попросил руководство о приобретении Зе Луиша, как и других игроков, для усиления состава, чтобы мы были более конкурентоспособной командой. Это была моя просьба, и руководство делает все возможное, чтобы он и другие игроки приехали в «Порту», — приводит слова Консейсау Maisfutebol.
Ранее ряд португальских СМИ сообщил, что форвард «Спартака» в ближайшее время станет игроком «Порту», который готов заплатить за трансфер Зе Луиша 12 миллионов евро.
Зе Луиш перешел в «Спартак» из португальской «Браги» летом 2015 года. В составе российской команды форвард из Кабо-Верде провел 109 матчей и забил 35 мячей, а в сезоне-2016/17 стал чемпионом России.