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13:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Порту» лично просил клуб о трансфере Зе Луиша из «Спартака»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау подтвердил, что лично попросил руководство португальского клуба о трансфере футболиста московского «Спартака» Зе Луиша.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Я попросил руководство о приобретении Зе Луиша, как и других игроков, для усиления состава, чтобы мы были более конкурентоспособной командой. Это была моя просьба, и руководство делает все возможное, чтобы он и другие игроки приехали в «Порту», — приводит слова Консейсау Maisfutebol.

Ранее ряд португальских СМИ сообщил, что форвард «Спартака» в ближайшее время станет игроком «Порту», который готов заплатить за трансфер Зе Луиша 12 миллионов евро.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из португальской «Браги» летом 2015 года. В составе российской команды форвард из Кабо-Верде провел 109 матчей и забил 35 мячей, а в сезоне-2016/17 стал чемпионом России.

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