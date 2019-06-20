«Считаю, Чалову рано уезжать. Сначала нужно стать лучшим нападающим России»
Константин Кучаев — о товарищах по ЦСКА, сезоне, травмах и восстановлении.
Константин Кучаев — о товарищах по ЦСКА, сезоне, травмах и восстановлении.
В прошлом сезоне Константин Кучаев практически не играл, но
— ЦСКА резко помолодел в минувшем сезоне. Это плюс?
— Когда команда омолаживается, в этом всегда больше плюсов — больше задора, мотивации и стремления к успеху.
— Фёдор Чалов считает, что опытные игроки команде тоже нужны: мол, иногда полезно, чтобы
— И сейчас такое бывает, но этого стало намного меньше.
— Насколько тяжело переживать за команду, сидя на трибуне?
— Сидишь и злишься на себя. Злишься за то, что ты не там. Иногда я даже не ходил на матчи, потому что мне было очень тяжело наблюдать за ребятами со стороны.
— Включение в заявку в 30-м туре стало своего рода авансом со стороны Виктора Гончаренко или были реально готовы выйти на поле?
— С Виктором Михайловичем на эту тему не разговаривал, но если я попал в заявку, значит, на меня рассчитывали и хотели выпустить в определённый момент. У нас включение в заявку не является
— Под конец сезона ЦСКА разыгрался, прибавил — обидно было, что всё закончилось? Ещё бы пару туров, и команда могла финишировать в зоне Лиги чемпионов.
— Какое место заняли — такое и заслужили. Теперь будем играть и бороться в Лиге Европы.
— Виктор Гончаренко признавался в интервью «Чемпионату», что «немного перетянул гайки весной». В чём это проявлялось?
— Закончив первую часть чемпионата на хорошей позиции и одержав несколько громких побед, мы начали оценивать себя
***
— Transfermarkt включил вас вместе с Иваном Обляковым и Фёдором Чаловым в символическую сборную самых дорогих молодых игроков России. Приятно?
— Не воспринимаю такие новости всерьёз, потому что сегодня тебя включают в символическую сборную, а потом говорят: сдулся. Если реагировать на каждую подобную новость, можно свихнуться.
— Удивлены бомбардирским прогрессом Фёдора Чалова?
— И да, и нет. У Феди есть отличные данные и футбольный ум, но никто не думал, что он поборется за звание лучшего бомбардира. Он огромный молодец, что забил такое количество мячей, но к нему бы это всё равно пришло, не в этом, так в следующем сезоне.
— Гончаренко назвал его лучшим игроком в этом сезоне…
— Не люблю выделять
— Многие теперь сватают Фёдора в
— Считаю, что ему ещё рано уходить. Мы общались на эту тему, но это его жизнь, и он сам примет решение. Повторюсь, мне лично кажется, что ему ещё рановато переезжать. Нужно укрепить свои позиции, стать лидером ЦСКА, а может, и лучшим нападающим России. Тогда можно задумываться о переезде.
***
— Есть ли уже понимание, на какой позиции вас видит тренер в следующем сезоне?
— У нас, молодых игроков, нет привязки к определённой позиции. Виктор Михайлович может меня наигрывать на одном месте, а потом возникнет необходимость, и он передвинет на другое. Точно не могу ответить, пока нужно пройти предсезонные сборы.
— Как сейчас ваше состояние?
— Очень тяжело, особенно физически. Хотя, если честно, всем сейчас сложно, после отпуска (смеётся).
— Зимой вы отлучались со сборов, чтобы пройти плановое обследование — и вдруг новость о травме.
— Сейчас уже тяжело оценивать. Как сказал доктор, который меня оперировал: «Не нужно говорить, как, кто и что. Проблема есть, и её нужно решить». Но у меня было ощущение, что организм давал сигналы, что нужно