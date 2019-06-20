Минимальная стоимость билета на Суперкубок России по футболу составит 800 рублей

Источник: РИА "Новости"

В матче за Суперкубок России встретятся победитель чемпионата России петербургский «Зенит» и обладатель Кубка России московский «Локомотив». Встреча пройдет 6 июля на столичном стадионе «ВТБ-Арена» в Петровском парке.

Отмечается, что болельщики смогут приобрести только до четырех билетов в одни руки. Цена самого дорогого билета составляет 5000 рублей.

Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года. Наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился «Зенит», на счету «Локомотива» два титула.

В прошлом году обладателем Суперкубка России стал «Локомотив», обыгравший в дополнительное время ЦСКА (1:0). Прошлогодняя встреча состоялась в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.