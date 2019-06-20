«Тамбов» обыграл минское «Динамо» в контрольном матче

Встреча, прошедшая на поле тренировочного комплекса в пригороде Минска, завершилась со счетом 3:2 в пользу новичка Российской премьер-лиги. У победителей мячи забили Михаил Костюков (15-я минута), Хасан Мамтов (34) и Хызыр Аппаев с пенальти (82). У минчан отличились экс-футболист «Уфы» Кехинде Фатаи (16) и Егор Богомольский (70).