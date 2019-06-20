«Тамбов» обыграл минское «Динамо» в контрольном матче
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Футболисты «Тамбова» победили минское «Динамо» в контрольном матче во время своего предсезонного сбора в Белоруссии.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Футболисты «Тамбова» победили минское «Динамо» в контрольном матче во время своего предсезонного сбора в Белоруссии.
Встреча, прошедшая на поле тренировочного комплекса в пригороде Минска, завершилась со счетом 3:2 в пользу новичка Российской
Тамбовская команда одержала третью победу на сборе в Белоруссии. Ранее «Тамбов» обыграл солигорский «Шахтер» (3:1) и гомельский «Локомотив» (1:0).
Заключительный контрольный матч на сборе «Тамбов» проведет в пятницу, 21 июня, против клуба «Барановичи».