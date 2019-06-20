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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тамбов» обыграл минское «Динамо» в контрольном матче

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Футболисты «Тамбова» победили минское «Динамо» в контрольном матче во время своего предсезонного сбора в Белоруссии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на поле тренировочного комплекса в пригороде Минска, завершилась со счетом 3:2 в пользу новичка Российской премьер-лиги. У победителей мячи забили Михаил Костюков (15-я минута), Хасан Мамтов (34) и Хызыр Аппаев с пенальти (82). У минчан отличились экс-футболист «Уфы» Кехинде Фатаи (16) и Егор Богомольский (70).

Тамбовская команда одержала третью победу на сборе в Белоруссии. Ранее «Тамбов» обыграл солигорский «Шахтер» (3:1) и гомельский «Локомотив» (1:0).

Заключительный контрольный матч на сборе «Тамбов» проведет в пятницу, 21 июня, против клуба «Барановичи».

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