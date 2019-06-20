Юрий Семин — о Мурило и Еременко: Тема исчерпана. Уже не о чем говорить
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» ситуацию, которая сложилась вокруг перехода в клуб бразильского защитника Мурило Серкейры.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» ситуацию, которая сложилась вокруг перехода в клуб бразильского защитника Мурило Серкейры.
Ранее Семин сказал, что не знаком со способностями Мурило и на первый предсезонный сбор команды бразильца не возьмет. По данным
— С вами руководство обсуждало трансфер Мурило? — вопрос Семину.
— Не хочу комментировать. Тема уже исчерпана.
— Он так и не поехал с вами на сбор?
— Вчера все сказал. Больше нечего добавить.
— Правда, что вы хотели видеть в команде Романа Еременко, а не бразильца?
— Уже не о чем говорить. Спасибо.
«Локомотив» объявил о подписании пятилетнего контракта с 22-летним Мурило во вторник. Зашитник выступал за юношеские команды «Крузейро» в 2012 — 2016 годах. За основу бразильского клуба он играл с 2017 года. (Арман Мкртчян).