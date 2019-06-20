Юрий Семин — о Мурило и Еременко: Тема исчерпана. Уже не о чем говорить

Источник: РИА "Новости"

Ранее Семин сказал, что не знаком со способностями Мурило и на первый предсезонный сбор команды бразильца не возьмет. По данным телеграм-канала «Мутко против», Семин отказался брать защитника на сбор, поскольку руководство «Локомотива» не удовлетворило просьбу тренера по приобретению у «Ростова» полузащитника Романа Еременко.

— С вами руководство обсуждало трансфер Мурило? — вопрос Семину.

— Не хочу комментировать. Тема уже исчерпана.

— Он так и не поехал с вами на сбор?

— Вчера все сказал. Больше нечего добавить.

— Правда, что вы хотели видеть в команде Романа Еременко, а не бразильца?

— Уже не о чем говорить. Спасибо.