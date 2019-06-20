Общий долг Александра Кержакова по алиментам превысил 15 млн руб

Согласно данным базы, Кержаков должен почти 14,8 млн рублей по соглашению об уплате алиментов от 23 июня 2011 года, само исполнительное производство было открыто приставами 28 декабря прошлого года. Дело возбуждено Всеволожским районным отделом судебных приставов Ленинградской области.
Второе дело возбуждено тем же районным отделом 6 июня по исполнительному листу Петроградского районного суда
Кержаков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. С марта 2018 года является старшим тренером юношеской сборной России по футболу. Кержаков был дважды женат, первой его супругой была Мария Голова (у супругов родилась дочь), также он проживал с Екатериной Сафроновой, не регистрируя отношений. У Сафроновой и Кержакова также есть совместный ребенок.