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15:29 (мск), источник: ТАСС

Общий долг Александра Кержакова по алиментам превысил 15 млн руб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Общая задолженность бывшего футболиста Александра Кержакова по алиментам составляет более 15 млн рублей, следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Источник: РИА "Новости"

Согласно данным базы, Кержаков должен почти 14,8 млн рублей по соглашению об уплате алиментов от 23 июня 2011 года, само исполнительное производство было открыто приставами 28 декабря прошлого года. Дело возбуждено Всеволожским районным отделом судебных приставов Ленинградской области.

Второе дело возбуждено тем же районным отделом 6 июня по исполнительному листу Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, который в апреле текущего года завершил бракоразводный процесс между Кержаковым и его супругой Миланой Кержаковой (Тюльпановой). Как сообщалось ранее, суд постановил расторгнуть брак, сына от данного брака суд постановил оставить с матерью. Долг Кержакова, по данным базы ФССП, по данному производству составляет 623,5 тыс. рублей.

Кержаков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. С марта 2018 года является старшим тренером юношеской сборной России по футболу. Кержаков был дважды женат, первой его супругой была Мария Голова (у супругов родилась дочь), также он проживал с Екатериной Сафроновой, не регистрируя отношений. У Сафроновой и Кержакова также есть совместный ребенок.

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