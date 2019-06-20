Общий долг Александра Кержакова по алиментам превысил 15 млн руб

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным базы, Кержаков должен почти 14,8 млн рублей по соглашению об уплате алиментов от 23 июня 2011 года, само исполнительное производство было открыто приставами 28 декабря прошлого года. Дело возбуждено Всеволожским районным отделом судебных приставов Ленинградской области.

Второе дело возбуждено тем же районным отделом 6 июня по исполнительному листу Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, который в апреле текущего года завершил бракоразводный процесс между Кержаковым и его супругой Миланой Кержаковой (Тюльпановой). Как сообщалось ранее, суд постановил расторгнуть брак, сына от данного брака суд постановил оставить с матерью. Долг Кержакова, по данным базы ФССП, по данному производству составляет 623,5 тыс. рублей.