Виталий Денисов стал игроком «Рубина»
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Как отмечается, 32-летний защитник сборной Узбекистана заключил с «Рубином» контракт сроком до конца нового сезона и будет выступать за команду под 29-м номером.
Денисов начал взрослую карьеру в составе ЦСКА в 2005 году, дебютировав за армейцев в одном из матчей Кубка России. В 2006 году играл за нижегородский «Спартак», а в 2007 году перешел в украинский «Днепр», чьи цвета защищал до 2013 года.
С 2013 по 2018 годы Денисов выступал за «Локомотив». За «Крылья Советов» защитник играл в минувшем сезоне на правах аренды.