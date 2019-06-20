Виталий Денисов стал игроком «Рубина»

Как отмечается, 32-летний защитник сборной Узбекистана заключил с «Рубином» контракт сроком до конца нового сезона и будет выступать за команду под 29-м номером.

Денисов начал взрослую карьеру в составе ЦСКА в 2005 году, дебютировав за армейцев в одном из матчей Кубка России. В 2006 году играл за нижегородский «Спартак», а в 2007 году перешел в украинский «Днепр», чьи цвета защищал до 2013 года.