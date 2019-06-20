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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Виталий Денисов стал игроком «Рубина»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Экс-футболист московского «Локомотива» и самарских «Крыльев Советов» Виталий Денисов стал игроком «Рубина», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, 32-летний защитник сборной Узбекистана заключил с «Рубином» контракт сроком до конца нового сезона и будет выступать за команду под 29-м номером.

Денисов начал взрослую карьеру в составе ЦСКА в 2005 году, дебютировав за армейцев в одном из матчей Кубка России. В 2006 году играл за нижегородский «Спартак», а в 2007 году перешел в украинский «Днепр», чьи цвета защищал до 2013 года.

С 2013 по 2018 годы Денисов выступал за «Локомотив». За «Крылья Советов» защитник играл в минувшем сезоне на правах аренды.

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