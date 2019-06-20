«Краснодар» договорился о покупке голландского полузащитника
Как сообщили «СЭ» наши коллеги из Голландии, «Краснодар» договорился с «Фейеноордом» о приобретении 24-летнего полузащитника Тонни Вилены (полное имя Тонни Эмилио Триндаде де Вилена).
Как сообщили «СЭ» наши коллеги из Голландии, «Краснодар» договорился с «Фейеноордом» о приобретении 24-летнего полузащитника Тонни Вилены (полное имя Тонни Эмилио Триндаде де Вилена).
Хавбек подпишет контракт на пять лет. Сумма трансфера составит от 8 до 9 миллионов евро.
Делегация «быков» в эти дни находится в Голландии. Возглавляет ее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.
В свое время Вилена считался одним из самых талантливых игроков его поколения. На счету хавбека полтора десятка матчей в составе голландской сборной. (Александр Бобров).