Шунин признан болельщиками московского «Динамо» лучшим игроком сезона

Итоги голосования были подведены на сайте «бело-голубых» и сайте болельщиков «Динамо». На сайте клуба лучший игрок определялся путем подсчета всех послематчевых голосований по ходу сезона, где каждый мог поставить любому из участвовавших в игре динамовцев оценку в диапазоне от 1 до 10. Результаты показали, что лучшим с оценкой 5,22 стал Шунин. На сайте болельщиков «Динамо» 32-летний вратарь победил, набрав 41% голосов.