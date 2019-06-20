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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шунин признан болельщиками московского «Динамо» лучшим игроком сезона

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин признан болельщиками московского футбольного клуба лучшим игроком сезона-2018/19.

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Источник: Спорт РИА Новости

Итоги голосования были подведены на сайте «бело-голубых» и сайте болельщиков «Динамо». На сайте клуба лучший игрок определялся путем подсчета всех послематчевых голосований по ходу сезона, где каждый мог поставить любому из участвовавших в игре динамовцев оценку в диапазоне от 1 до 10. Результаты показали, что лучшим с оценкой 5,22 стал Шунин. На сайте болельщиков «Динамо» 32-летний вратарь победил, набрав 41% голосов.

В прошедшем сезоне Шунин отыграл все 30 матчей в Российской премьер-лиге, 11 из них отстоял «на ноль». «Динамо» заняло 12-е место в чемпионате России.

Шунин является воспитанником «Динамо», за основную команду вратарь выступает с 2007 года, всего он провел в московском клубе 238 матчей.

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