«Спартак». А если сделать так, как в «Баварии»?

Источник: Спорт-Экспресс

Немецкая идентичность

Прежде чем начать рассказ о том, как устроена «Бавария», нужно напомнить о правиле «50+1». Согласно законам бундеслиги инвестор имеет право приобрести один пакет акций, но при этом контрольный пакет всегда остается у членов клуба — болельщиков. С одной стороны, это ограничивает немецкие команды, которые не могут получить готовых к астрономическим тратам владельцев из Катара или США. Вместе с тем, клубы не зависят от прихотей одного человека, и вынуждены очень разумно подходить к кредитной политике.

Когда принималось это правило, в нем было одно исключение для инвесторов, которые на 1 января 1999 года вкладывали в клуб средства более 20 лет. Этим воспользовались известная фармацевтическая компания и автомобильный концерн, владевшие соответственно «Байером» и «Вольфсбургом». Позднее упомянутую выше дату под давлением ряда клубов исключили, но при этом двадцатилетний стаж все равно не дает никаких гарантий, а лишь позволяет претендовать на контрольный пакет тем, кто ежегодно вкладывает суммы, как минимум равные всем остальным поступлениям.

Влияние болельщиков в существовании правила «50+1» огромно. Фанаты считают, что это позволяет сохранять традиции и идентичность национального футбола. Отсюда проистекает их ненависть к «Лейпцигу», который обошел юридические препоны, создав клуб на ровном месте в четвертом дивизионе. Там никаких ограничений нет, а правило «50+1» принято для первой и второй бундеслиги.

Боссы «Баварии», кстати, в последние годы высказывают мысли, идущие вразрез с позицией фанатов. Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул: «Клубы имеют право самостоятельно решать, открывать им двери инвесторам или нет». Ули Хенесс и вовсе заявил, что он не возражает против отмены правила, так как ничего подобного в зарубежном футболе нет, а немецким командам нужно быть конкурентоспособными по отношению к командам из других лиг.

Особое положение

Любопытно и то, что Хенесс упомянул обвинения в адрес «Баварии», согласно которым мюнхенцы не имеют себе равных в Германии как раз благодаря пресловутым «50+1». Некоторые действительно утверждают, что гегемону текущее положение вещей выгодно, так как за счет своей популярности он зарабатывает огромные деньги в сравнении с конкурентами.

При этом соперник номер один — дортмундская «Боруссия» — возглавляет лагерь хранителей традиций. А боссы пробившегося в бундеслигу «Унион Берлин» и вовсе утверждают, что послабления, которые, к примеру, помогли «Хоффенхайму» и его фактическому владельцу Дитмару Хоппу, неприемлемы.

У «Баварии» же с инвесторами все в порядке. Клуб решил ряд важных вопросов благодаря продажам трем генеральным партнерам пакетов акций. Полученные в 2002 году от Adidas 75 миллионов евро помогли в финансировании стадиона, а сделки с Audi (2009 год, 90 миллионов) и компанией Allianz SE (2014 год, 110 миллионов) позволили досрочно (на 16 лет раньше необходимого) погасить кредит, взятый на постройку арены. Сейчас каждая из этих кампаний владеет 8,33 процента акций, с ними заключены спонсорские соглашения, а их представители входят в наблюдательный совет клуба из девяти человек. Плюс, у «Баварии» достаточно других партнеров, которые разделены на три категории — платиновые, золотые и официальные.

Президент обязан слышать болельщиков

Основной — 75-процентный пакет акций, которые, в отличие от «Ювентуса», не котируются на бирже, принадлежит членам клуба (FC Bayern München eV). «Бавария» — один из лидеров мирового футбола по числу официально зарегистрированных болельщиков. Их интересы — это философия клуба с девизом Mia San Mia, что в переводе с баварского диалекта звучит как «Мы — это мы», «мы — те, кто мы есть».

В частности, клуб принципиально не повышает цены на билеты, считая, что фанаты не являются дойными коровами. Кроме того, количество сезонных абонементов не превышает половины вместимости «Алльянц Арены». Это позволяет большему числу поклонников иметь возможность посещения матчей по билетам, и такая ротация автоматически повышает заработки на продаже атрибутики в игровые дни.

Для клуба, который не имеет мощного телевизионного контракта, это большое подспорье, и «Баварии» в мире просто нет равных по коммерческим заработкам. Они увеличились после того, как за 11 миллионов евро выкупили долю «Мюнхена-1860» и получили в полное владение стадион. Соседей эти деньги спасли от банкротства, а арена, теперь принимающая концерты и матчи сборной, приносит прибыль только одному клубу.

Что до непосредственного влияния болельщиков на управление клубом, то в этом плане показательны данные о выборах президента, который, как и остальные члены правления, выполняет свои функции, как наемный менеджер. Отсидевший в тюрьме за налоговые махинации Хенесс, направляясь на ежегодное собрание акционеров, был встречен вполне себе фанатским скандированием «Ули, Ули!». А потом менеджер получил 98,5 процента голосов от 7152 членов клуба.