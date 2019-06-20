«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в товарищеском матче

Автором первого мяча стал полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров, отличившийся на 21-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Нефтехимика» Денис Макаров. На 74-й минуте полузащитник Павел Шадрин вывел вперёд команду из Нижнекамска.

«Рубин» завершил сезон-2018/19 на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Нефтехимик» стал победителем группы «Урал-Приволжье» в Профессиональной футбольной лиге. В следующей кампании нижнекамская команда будет выступать в Футбольной национальной лиге.