Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Кадры из зала суда
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
20:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бабаев отметил, что ЦСКА заплатил за Влашича больше, чем за Мариу Фернандеса и Витинью

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выкуп трансфера полузащитника «Эвертона» Николы Влашича. Он рассказал, что сумма перехода была больше, чем за Мариу Фернандеса и Витинью.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Еще несколько месяцев назад почти никто не верил, что вам удастся сохранить Влашича. Как реагировали на подобные комментарии в прессе?

— Не в первый раз мы сталкиваемся с достаточно сложными ситуациями. В принципе эксперты были правы. Задача-то была не из легких. На мой взгляд, Влашич провел очень приличный сезон, тем самым привлек к себе внимание европейских клубов. Он молод, с большим потенциалом. Как я уже заметил выше, не мы одни им интересовались.

Читайте также
Гинер все купилВлашич остается в ЦСКА

— Вы, как правило, не озвучиваете, сумму трансферов. В прессе фигурирует цифра в 15,7 миллиона евро. Она примерно соответствует действительности?

— У нас есть договоренность о не разглашении такой информации. Но стоит признать: сумма действительно немаленькая. При этом убежден, что она адекватная за такого футболиста. Тем более, когда игрок провел за тебя уже целый сезон и ты полностью уверен в его спортивных, профессиональных, ментальных качествах, не так сложно принять решение заплатить за него определенные деньги.

— За Влашича ЦСКА заплатил больше, чем за Мариу Фернандеса и Витинью (10−11 миллионов евро. — Прим. «СЭ»)?

— Да. Больше.

Читайте также:

Эвертон
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
«Сдайте трофеи»: фанаты хоккея громят Кучерова и Василевского
Мария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA
Юрий Семин недоволен трансфером бразильца в «Локомотив»
11 известных российских свободных агентов старше 30 лет
«Чемпионат»: защитник «Спартака» может перейти в «Ростов»
Тульский «Арсенал» потерпел разгром в матче с клубом ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь