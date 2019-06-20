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21:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Боккетти может перейти в «Ростов»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Сальваторе Бокетти может продолжить карьеру в «Ростове». Жёлто-синим 32-летний игрок может достаться бесплатно, так как этим летом у него истекает срок действия контракта с московским клубом.

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Источник: РИА "Новости"

Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 22 играх. Результативными действиями он не отличился.

Ранее Боккетти также выступал за «Асколи», «Виртус Ланчано», «Фрозиноне», «Дженоа». Во второй половине сезона-2014/15 защитник сдавался в аренду «Спартаком» в «Милан». За сборную Италии игрок провёл пять матчей, голов не забивал.

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