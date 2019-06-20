Боккетти может перейти в «Ростов»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Сальваторе Бокетти может продолжить карьеру в «Ростове».
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Сальваторе Бокетти может продолжить карьеру в «Ростове».
Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся
Ранее Боккетти также выступал за «Асколи», «Виртус Ланчано», «Фрозиноне», «Дженоа». Во второй половине сезона-2014/15 защитник сдавался в аренду «Спартаком» в «Милан». За сборную Италии игрок провёл пять матчей, голов не забивал.