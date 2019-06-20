В «Локо» намурили

Кто его привез

Футбольный рынок уже около месяца обсуждает новую конфигурацию спортивного департамента «Локо». Как известно, после ухода из клуба Эрика Штоффельсхауса, пост спортивного директора остался вакантен. Вот что говорил гендиректор клуба Василий Кикнадзе на пресс-конференции в марте.

— Спортивного директора в ближайшее время не будет. Эту должность оставляю за собой. В течение полугода, года или даже больше спортивного директора не будет.

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— А почему?

— Это достаточно нежная тема. Хочу полностью понимать, что происходит на спортивном рынке во время переходов. Поэтому контролировать всю эту ситуацию до конца буду я. И отвечать перед советом директоров тоже буду я.

Пока, судя по истории с Мурило, получается не очень, а «достаточно нежной темой» занимаются, как говорят на футбольном рынке, двое. За российское направление отвечает Владимир Кузьмичев, фигура достаточно известная и представленная в том же интервью директором академии, за зарубежное — Андрей Лосюк, знакомый Кикнадзе, ранее работавший в консалтинговой компании и, как говорят, переводчиком в «Ахмате».

Если правдива фраза Семина в адрес последнего о том, что лично ему (Лосюку) не стоит ни с какими игроками подходить, то будущего у этой истории взаимоотношений нет.

Впрочем, тут стоит понимать и то, что из Юрия Павловича также не стоит делать гения селекции — рынок обсуждает фамилии перуанцев Флореса, Типии и Админкулы, что, в общем-то, сделает жизнь Фарфана веселее, но поможет ли клубу?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eE-ue5Cv5LE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Логика Семина

Клуб с момента окончания чемпионата расстался с рядом футболистов — полузащитниками Тарасом Михаликом, Дмитрием Тарасовым, Игорем Денисовым. Неясна ситуация с ключевым игроком середины поля Мануэлом Фернандешом (с большой долей вероятности можно говорить о том, что контракт продлен не будет), нет нового контракта у защитника Владислава Игнатьева.

Судя по тому, что происходило, Семин хотел договориться по трансферу Романа Еременко — у русского финна была небольшая сумма выкупа из «Ростова» в это трансферное окно (около 300 тысяч евро), но достаточно серьезные по нынешнему рынку условия личного контракта — они, впрочем, все равно ниже тех 4 миллионов евро в год, которые зарабатывал Фернандеш.

Источник: РИА

Клуб уже озвучил стратегию — старше 25 лет игроков не берет, у Семина действительно очень возрастная команда. В плане омоложения покупка 22-летнего Мурило подходит, но вот к ее необходимости есть вопросы: при наличии Кверквелии, Чорлуки, Хеведеса, Идову и Крыховяка, который может сыграть центрального защитника, недобора на позицию центрального защитника не ощущается. В чем смысл этой покупки, если учесть, что сам тренер считает более важным усиление другой позиции?

Понятно, что не тренеру заниматься трансферами и торговаться по контрактам, но высказывать мнение по новичку он обязан. Как и клуб с ним обязан считаться или как минимум ставить в курс того, что вот-вот приедет новичок.

Здесь, как я понимаю (а господа Мещеряков и Кикнадзе, ответственные за рачительную трату выделяемых госкомпанией РЖД в рамках спонсорского контракта 5 миллиардов рублей, внятных комментариев не дают), Семин либо ничего не знал, либо был поставлен перед фактом.

Так нельзя делать. Мне не нравится общая линия поведения и идеология Юрия Павловича, но он дает высочайший спортивный и, что немаловажно, финансовый результат:

за три сезона с Семиным клуб выиграл два Кубка России и стал чемпионом;.

за эти же три сезона клуб дважды вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, что принесло клубу около 40−45 миллионов евро.

Наверное, могло быть и больше, не блокируй тренер трансферы на выход — у «Локо» были варианты с продажей лидеров (Миранчуков, Кверквелии).

Но сути дела это не меняет. «Локо» совершил мутный трансфер (не могу и вспомнить, когда игрока, купленного за 2,5 миллиона евро, тренер не брал на сбор и отправлял на проверку в фарм-клуб), цели и задачи которого клуб не объяснил.

Взяли игрока за деньги, с чем взявших и поздравляю.