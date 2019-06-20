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21:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» сыграл вничью с новичком ФНЛ «Чайкой» в товарищеском матче

КРАСНОДАР, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футболисты «Краснодара» сыграли вничью в товарищеском матче с «Чайкой» (Песчанокопское).

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Игра, прошедшая на стадионе академии «Краснодара», завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев голами отметились Вандерсон (33-я минута) и Иван Игнатьев (64, пенальти). У гостей отличились Александр Хохлачев (45) и Никита Чалый (84).

Во время загрузки произошла ошибка.

Этой игрой «Краснодар» завершил первый сбор в межсезонье.

«Краснодар» в прошлом сезоне занял третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и завоевал право выступить в квалификации Лиги чемпионов. «Чайка» выиграла первенство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Юг» и вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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