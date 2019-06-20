«Краснодар» сыграл вничью с новичком ФНЛ «Чайкой» в товарищеском матче
КРАСНОДАР, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футболисты «Краснодара» сыграли вничью в товарищеском матче с «Чайкой» (Песчанокопское).
КРАСНОДАР, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футболисты «Краснодара» сыграли вничью в товарищеском матче с «Чайкой» (Песчанокопское).
Игра, прошедшая на стадионе академии «Краснодара», завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев голами отметились Вандерсон (33-я минута) и Иван Игнатьев (64, пенальти). У гостей отличились Александр Хохлачев (45) и Никита Чалый (84).
Этой игрой «Краснодар» завершил первый сбор в межсезонье.
«Краснодар» в прошлом сезоне занял третье место в Российской