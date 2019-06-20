Смородская: Хорошо, что Ерёменко не взяли в «Локо», это отыгранный футболист

«Сложно сказать, внутри клуба виднее, что происходит. Но вообще похоже на конфликт. Это нездоровая ситуация. Так в клубе быть не должно. Говорят, Сёмин обиделся из-за того, что в команду не взяли Ерёменко? Замечательно, что его не взяли. Он столько лет без футбола, ещё и пойман на наркотиках. Это отыгранный футболист. Сёмин — очень сложный человек. У нас были всякие моменты, и такие в том числе. Но это дела давно минувших дней», — приводит слова Смородской «Рейтинг букмекеров».