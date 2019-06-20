Минниханов предложил Бердыеву создать детско-юношескую академию футбола

Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

5 июня «Рубин» объявил об уходе Бердыева с поста главного тренера, а 6 июня исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Роман Шаронов. Бердыев возглавлял клуб в период с 2001 по 2013 год, а в 2017 году вернулся в «Рубин». Под его руководством клуб дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009), а также стал обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка России (2010, 2012).

«Встреча [Минниханова и Бердыева] прошла в Доме правительства Татарстана. Президент Татарстана предложил прославленному тренеру организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста и организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в главных городах республики», — говорится в сообщении.

В ближайшее время министерство спорта Татарстана совместно с Бердыевым проработает организационно-правовую форму и базу новой академии. Как уточнил Минниханов, регион построит для футболистов пять легких тренировочных манежей в четырех городах Татарстана: два — в Казани, по одному — в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Президент Татарстана поблагодарил Бердыева за «многолетнюю плодотворную работу на благо футбола республики» и вручил ему именной кий с символикой ЧМ-2018. Он выразил уверенность, что создаваемая академия выведет подготовку юных футболистов региона на качественно новый уровень.