Минниханов предложил Бердыеву создать детско-юношескую академию футбола
КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил бывшему главному тренеру казанского футбольного клуба «Рубин» Курбану Бердыеву организовать
КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил бывшему главному тренеру казанского футбольного клуба «Рубин» Курбану Бердыеву организовать
5 июня «Рубин» объявил об уходе Бердыева с поста главного тренера, а 6 июня исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Роман Шаронов. Бердыев возглавлял клуб в период с 2001 по 2013 год, а в 2017 году вернулся в «Рубин». Под его руководством клуб дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009), а также стал обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка России (2010, 2012).
«Встреча [Минниханова и Бердыева] прошла в Доме правительства Татарстана. Президент Татарстана предложил прославленному тренеру организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста и организовать
В ближайшее время министерство спорта Татарстана совместно с Бердыевым проработает
Президент Татарстана поблагодарил Бердыева за «многолетнюю плодотворную работу на благо футбола республики» и вручил ему именной кий с символикой ЧМ-2018. Он выразил уверенность, что создаваемая академия выведет подготовку юных футболистов региона на качественно новый уровень.