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00:10 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Зайнутдинова одержал победу в товарищеском матче

Российский «Ростов», за который выступает хавбек сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, провел первый контрольный матч в межсезонье, сообщает пресс-служба клуба.

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Соперником желто-синих был ростовский СКА, который выступает в третьем по силе дивизионе. Матч закончился со счетом 3:1. Дублем у «Ростова» отметился исландец Бьорн Сигурдарсон, а еще один гол провел Дмитрий Полоз.

В этой встрече Зайнутдинов не принимал участия. Он начнет подготовку с «Ростовом» уже на сборе в Австрии, куда клуб отправится 22 июня. В рамках УТС запланировано четыре матча.

В июне Зайнутдинов из-за мышечной травмы не смог помочь сборной Казахстана в матчах отбора на Евро-2020 против Бельгии (0:3) и Сан-Марино. За «Ростов» 21-летний хавбек выступает с января и провел 12 официальных игр.

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