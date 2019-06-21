Клуб Зайнутдинова одержал победу в товарищеском матче
Российский «Ростов», за который выступает хавбек сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, провел первый контрольный матч в межсезонье, сообщает
Российский «Ростов», за который выступает хавбек сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, провел первый контрольный матч в межсезонье, сообщает
Соперником
В этой встрече Зайнутдинов не принимал участия. Он начнет подготовку с «Ростовом» уже на сборе в Австрии, куда клуб отправится 22 июня. В рамках УТС запланировано четыре матча.
В июне Зайнутдинов