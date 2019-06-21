Клуб Зайнутдинова одержал победу в товарищеском матче

Соперником желто-синих был ростовский СКА, который выступает в третьем по силе дивизионе. Матч закончился со счетом 3:1. Дублем у «Ростова» отметился исландец Бьорн Сигурдарсон, а еще один гол провел Дмитрий Полоз.

В этой встрече Зайнутдинов не принимал участия. Он начнет подготовку с «Ростовом» уже на сборе в Австрии, куда клуб отправится 22 июня. В рамках УТС запланировано четыре матча.