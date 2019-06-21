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00:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент: «Спартак» предложил «РБ Лейпциг» € 15 млн за Бруму

По словам Катио Бальде, агента полузащитника «РБ Лейпциг» Арминду Брумы, «Спартак» готов заплатить за его клиента € 15 млн.

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Источник: AFP 2019

«Брума выставлен на трансфер, “РБ Лейпциг” просит за него € 15 млн. Московский “Спартак” и ПСВ уже сделали предложения на соответствующую сумму. Поэтому “Порту” с его предложением в размере € 10 млн нужно будет повышать ставки. Арминду хотел бы вернуться в Португалию и играть за “Порту”, но он открыт для всех предложений и готов сменить команду, так как больше не хочет играть за “РБ Лейпциг”», — приводит слова Бальде Record.

Брума перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2017 года из «Галатасарая», сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 24-летний португалец принял участие в 14 матчах немецкого национального чемпионата (6 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2022 года.

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