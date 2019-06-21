Агент: «Спартак» предложил «РБ Лейпциг» € 15 млн за Бруму

«Брума выставлен на трансфер, “РБ Лейпциг” просит за него € 15 млн. Московский “Спартак” и ПСВ уже сделали предложения на соответствующую сумму. Поэтому “Порту” с его предложением в размере € 10 млн нужно будет повышать ставки. Арминду хотел бы вернуться в Португалию и играть за “Порту”, но он открыт для всех предложений и готов сменить команду, так как больше не хочет играть за “РБ Лейпциг”», — приводит слова Бальде Record.