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00:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник «ПСЖ"​ Леандро Паредес может вернуться в Россию.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Le Parisien, ​агент 24-летнего аргентинца обсудил с руководством парижского клуба условия возможного трансфера. По информации источника, в «ПСЖ» разочарованы покупкой Паредеса.

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Одним из вариантов продолжения карьеры хавбека является «Зенит», за который он выступал с 2017 по 2019 гг.

В январе 2019 года «ПСЖ» приобрел Паредеса у петербургского клуба за 40 миллионов евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2023 года.

В сезоне 2018/19 Леандро Паредес провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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