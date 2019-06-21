Источник: Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник «ПСЖ" Леандро Паредес может вернуться в Россию.
Полузащитник «ПСЖ" Леандро Паредес может вернуться в Россию.
Как сообщает Le Parisien, агент 24-летнего аргентинца обсудил с руководством парижского клуба условия возможного трансфера. По информации источника, в «ПСЖ» разочарованы покупкой Паредеса.
Одним из вариантов продолжения карьеры хавбека является «Зенит», за который он выступал с 2017 по 2019 гг.
В сезоне 2018/19 Леандро Паредес провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.