«Спартак» без Глушакова. Каким он будет

Источник: Спорт-Экспресс

Уход Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова окончательно перевернул прежнюю страницу в истории «Спартака». И хотя это больше символический акт — ни один, ни другой с точки зрения игры особого влияния уже не оказывали — все равно шаг важный. Потому что Глушаков и Комбаров ассоциировались со многими старыми проблемами клуба. Они и были зловещей, полумифической ОПГ «Ромашка», которая так будоражила умы многих болельщиков.

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«Ромашки» больше нет. Якорей из прошлого тоже. Впереди — строительство нового «Спартака».

И сейчас интересно получить ответы на несколько простых и очевидных вопросов:

Кто будет новым капитаном? Кто будет играть вместо Глушакова? Кто — вместо Комбарова? Кто еще уйдет из команды и когда? Кого возьмут?

И хотя какие-то ответы могут казаться очевидными, не исключено, что сюрпризы продолжатся. Ведь это «Спартак».

Спорт-Экспресс 1 / 15 2018 год. Денис Глушаков Спорт-Экспресс 2 / 15 2017 год. Массимо Каррера и Денис Глушаков Спорт-Экспресс 3 / 15 2011 год. Денис Глушаков в "Локомотиве" Спорт-Экспресс 4 / 15 2011 год. Денис Глушаков и Дмитрий Торбинский Алексей Иванов 5 / 15 Спорт-Экспресс 6 / 15 2015 год. Денис Глушаков в "Локомотиве" Спорт-Экспресс 7 / 15 2016 год. Денис Глушаков в сборной России Спорт-Экспресс 8 / 15 2016 год. Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров Алексей Иванов 9 / 15 Алексей Иванов 10 / 15 Спорт-Экспресс 11 / 15 2017 год. Денис Глушаков с чемпионский кубком Спорт-Экспресс 12 / 15 2017 год. Денис Глушаков отмечает чемпионство "Спартака" с партнерами по команде Спорт-Экспресс 13 / 15 2018 год. Денис Глушаков Спорт-Экспресс 14 / 15 2018 год. Кирилл Левников и Денис Глушаков Спорт-Экспресс 15 / 15

Что касается капитана, то «кандидат от народа» — один, Георгий Джикия. У него есть авторитет в команде, его уважают болельщики, к нему редко возникают вопросы по игре. На роль вице-капитана прекрасно подходит Роман Зобнин. Пусть не такая яркая харизма, как у Джикии, но все остальные качества при нем. А скромность в случае с Зобниным только украшает. Также носить повязку мог бы кто-то из вратарей — если, конечно, не случится неоднозначного трансфера Гильерме.

Заменить Глушакова как исполнителя ещё проще, потому что «Спартак» уже привык играть без него. В конце прошлого сезона Денис выглядел слабо — даже на фоне в целом неубедительной игры команды. Были всплески вроде забитого мяча «Зениту», но на общей картине они не сказывались.

Да, «Спартак» ищет футболиста в центр полузащиты, вот только с уходом Глушакова это не связано. Скорее новичок в будущем должен заменить Фернанду.

Искать замену Комбарову — не первоочередная задача. Есть Айртон, который естественным образом выиграл конкуренцию, а в качестве дублера могут подтянуть кого-то из молодых, например 19-летнего Максима Сазонова. Впрочем, и внутри российского рынка есть недорогие кандидаты на эту позицию. Как вариант — клиент Цорна Набиуллин.

Опять же, строительство нового «Спартака» — более масштабный процесс, чем уход двух ветеранов. Точнее, их уход — часть этого процесса, но не главная.

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Сейчас интереснее, на кого Кононов будет опираться в новом сезоне. И учитывая то, что чемпионат в России стартует намного раньше закрытия трансферного окна, красно-белым надо торопиться с усилением. Конкуренты активны — посмотрите на тот же «Краснодар». В Австрии на предсезонном турнире «быки» уже могут смело наигрывать новичков, а кого будет наигрывать Кононов? Зе Луиша, который, скорее всего, уйдет? Или Понсе, которого никак не объявят? Через кого «Спартак» будет вести игру — через Фернанду, или придет кто-то новый? А если придет, то когда?

К слову, по Зе Луишу ситуация непростая, реальных покупателей пока нет, хотя африканец — самый ликвидный актив «Спартака». Фернанду продать еще сложнее, интерес к нему проскакивал пока что только из Турции. Возможно, в августе станет легче. И с трансфером на вход тоже. Работа по Ванакену и прочим центральным хавбекам продолжается. И ведется без спешки. Важно найти компромисс не только с продавцом, но и внутри. Условен говоря, те исполнители, кого хочет Кононов, дорого стоят, а те, кого ему могут взять прямо сейчас, не устраивают по параметрам.

Что ж, первая игра с «Ростовом» уже меньше чем через неделю. Увидим первые признаки нового «Спартака». Команда ведь уже давно вышла из отпуска и работает в Тарасовке.

Теперь — без Глушакова.