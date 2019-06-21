«Спартак» без Глушакова. Каким он будет
«Спартак» расстался с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. Клуб начинает новую жизнь.
«Спартак» расстался с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. Клуб начинает новую жизнь.
Уход Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова окончательно перевернул прежнюю страницу в истории «Спартака». И хотя это больше символический акт — ни один, ни другой с точки зрения игры особого влияния уже не оказывали — все равно шаг важный. Потому что Глушаков и Комбаров ассоциировались со многими старыми проблемами клуба. Они и были зловещей, полумифической ОПГ «Ромашка», которая так будоражила умы многих болельщиков.
«Ромашки» больше нет. Якорей из прошлого тоже. Впереди — строительство нового «Спартака».
И сейчас интересно получить ответы на несколько простых и очевидных вопросов:
И хотя
2018 год. Денис Глушаков
2017 год. Массимо Каррера и Денис Глушаков
2011 год. Денис Глушаков в "Локомотиве"
2011 год. Денис Глушаков и Дмитрий Торбинский
2015 год. Денис Глушаков в "Локомотиве"
2016 год. Денис Глушаков в сборной России
2016 год. Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров
2017 год. Денис Глушаков с чемпионский кубком
2017 год. Денис Глушаков отмечает чемпионство "Спартака" с партнерами по команде
2018 год. Денис Глушаков
2018 год. Кирилл Левников и Денис Глушаков
Что касается капитана, то «кандидат от народа» — один, Георгий Джикия. У него есть авторитет в команде, его уважают болельщики, к нему редко возникают вопросы по игре. На роль
Да, «Спартак» ищет футболиста в центр полузащиты, вот только с уходом Глушакова это не связано. Скорее новичок в будущем должен заменить Фернанду.
Искать замену Комбарову — не первоочередная задача. Есть Айртон, который естественным образом выиграл конкуренцию, а в качестве дублера могут подтянуть
Опять же, строительство нового «Спартака» — более масштабный процесс, чем уход двух ветеранов. Точнее, их уход — часть этого процесса, но не главная.
Сейчас интереснее, на кого Кононов будет опираться в новом сезоне. И учитывая то, что чемпионат в России стартует намного раньше закрытия трансферного окна,
К слову, по Зе Луишу ситуация непростая, реальных покупателей пока нет, хотя африканец — самый ликвидный актив «Спартака». Фернанду продать еще сложнее, интерес к нему проскакивал пока что только из Турции. Возможно, в августе станет легче. И с трансфером на вход тоже. Работа по Ванакену и прочим центральным хавбекам продолжается. И ведется без спешки. Важно найти компромисс не только с продавцом, но и внутри. Условен говоря, те исполнители, кого хочет Кононов, дорого стоят, а те, кого ему могут взять прямо сейчас, не устраивают по параметрам.
Что ж, первая игра с «Ростовом» уже меньше чем через неделю. Увидим первые признаки нового «Спартака». Команда ведь уже давно вышла из отпуска и работает в Тарасовке.
Теперь — без Глушакова.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ