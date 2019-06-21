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12:42 (мск), источник: ТАСС

Польский футболист Аугустыняк перешел в «Урал»

ТАСС, 21 июня. Польский защитник Рафал Аугустыняк подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом «Урал». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Спортсмен перешел в «Урал» из польской команды «Медзь». Детали соглашения с 25-летним футболистом не сообщаются.

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«Для меня переход из польского чемпионата в Российскую Премьер-Лигу является шагом вперед. Я счастлив, что оказался в “Урале”! Жду момента, когда приеду в Екатеринбург. Сейчас еще мало что знаю о нем, но мне известно, что это большой город», — сказал Аугустыняк.

Футболист также выступал за польские «Видзев», «Ягеллонию», «Погонь» и «Вигры».

Всего на счету Аугустыняка 136 матчей и восемь голов.

В минувшем сезоне чемпионата России «Урал» занял 10-е место, набрав 38 очков.

В розыгрыше Олимп — Кубка России екатеринбургский клуб дошел до финала, где уступил московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.

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