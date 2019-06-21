Польский футболист Аугустыняк перешел в «Урал»

«Для меня переход из польского чемпионата в Российскую Премьер-Лигу является шагом вперед. Я счастлив, что оказался в “Урале”! Жду момента, когда приеду в Екатеринбург. Сейчас еще мало что знаю о нем, но мне известно, что это большой город», — сказал Аугустыняк.