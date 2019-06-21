Польский футболист Аугустыняк перешел в «Урал»
ТАСС, 21 июня. Польский защитник Рафал Аугустыняк подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом «Урал». Об этом сообщает
ТАСС, 21 июня. Польский защитник Рафал Аугустыняк подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом «Урал». Об этом сообщает
Спортсмен перешел в «Урал» из польской команды «Медзь». Детали соглашения с 25-летним футболистом не сообщаются.
«Для меня переход из польского чемпионата в Российскую
Футболист также выступал за польские «Видзев», «Ягеллонию», «Погонь» и «Вигры».
Всего на счету Аугустыняка 136 матчей и восемь голов.
В минувшем сезоне чемпионата России «Урал» занял 10-е место, набрав 38 очков.
В розыгрыше Олимп — Кубка России екатеринбургский клуб дошел до финала, где уступил московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.