Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
19Главные звёзды Кубка Америки
13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца

Санкт-петербургский «Зенит» близок к покупке бразильского защитника Ренана Лоди, выступающего за «Атлетико Паранаэнсе». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Источник пишет, что около двух недель назад стороны не смогли договориться о сумме трансфера: «Зенит» был готов заплатить 20 миллионов евро с учетом бонусов, бразильцы же требовали на пять миллионов больше.

Читайте также
Источник: Паредес может вернуться в «Зенит»

Теперь переговоры возобновились, и российский клуб согласен гарантированно перечислить «Атлетико Паранаэнсе» 21 миллион евро.

Бразильские футбольные агенты считают, что сделка будет завершена в ближайшее время. Сам Лоди согласовал личный контракт с «Зенитом».

21-летний защитник — воспитанник «Атлетико Паранаэнсе». Он дебютировал за основную команду в 2016 году. Портал Transfermarkt.com оценивает его в четыре миллиона евро.

«Зенит» в сезоне-2018/2019 стал чемпионом России.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Овечкин исполнил мечту больного раком юного хоккеиста
Самый страшный раунд: Америку потрясла смерть чемпиона на ринге
Больше Бузовой: сколько дает реклама Медведевой и Загитовой
Аргентинский футболист перешел в московский «Спартак»
Задушить четверными: Тутберидзе атакует Медведеву
Каким будет московский «Спартак» без Дениса Глушакова
«Интер» согласовал контракт с форвардом МЮ
Россиянин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Макларен»
Поветкин проведет бой 12 июля в Саудовской Аравии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь