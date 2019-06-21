Футболист Понсе перешел в московский «Спартак»

Сообщается, что 22-летний нападающий подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт, точная длительность соглашения не сообщается.

Понсе ранее выступал за аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», итальянскую «Рому», испанскую «Гранаду», французский «Лилль» и греческий АЕК. В предыдущем сезоне он провел 43 матча за АЕК во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.