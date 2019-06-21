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15:21 (мск), источник: ТАСС

Футболист Понсе перешел в московский «Спартак»

ТАСС, 21 июня. Аргентинский футболист Эсекьель Понсе подписал долгосрочный контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

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Сообщается, что 22-летний нападающий подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт, точная длительность соглашения не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Понсе ранее выступал за аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», итальянскую «Рому», испанскую «Гранаду», французский «Лилль» и греческий АЕК. В предыдущем сезоне он провел 43 матча за АЕК во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в чемпионате России, первый матч сезона-2019/20 столичный клуб проведет 13 июля против «Сочи».

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