Кикнадзе: Футболист Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

Источник: РИА "Новости"

Ранее в европейской прессе появлялись сообщения о том, что интерес к 33-летнему игроку, который скоро станет свободным агентом, проявляли турецкие «Галатасарай», «Истанбул Башакшехир» и «Гезтепе», а также итальянские «Милан» и «Парма».

«Мы с ним встречались, ведем диалог, — сказал Кикнадзе. — У Ману есть разные варианты продолжения карьеры. В том числе не исключаем вариант с “Локомотивом”».