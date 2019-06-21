Кикнадзе: Футболист Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

Ранее в европейской прессе появлялись сообщения о том, что интерес к 33-летнему игроку, который скоро станет свободным агентом, проявляли турецкие «Галатасарай», «Истанбул Башакшехир» и «Гезтепе», а также итальянские «Милан» и «Парма».
«Мы с ним встречались, ведем диалог, — сказал Кикнадзе. — У Ману есть разные варианты продолжения карьеры. В том числе не исключаем вариант с “Локомотивом”».
Фернандеш выступает за «Локомотив» с лета 2014 года. За пять лет в российском клубе португальский футболист принял участие в 144 матчах во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Вместе с командой он трижды выиграл Кубок России, а также в сезоне-2017/18 помог железнодорожникам впервые за 14 лет выиграть чемпионат России.