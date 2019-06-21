Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
19Главные звёзды Кубка Америки
17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» выкупил Панюкова у «Зенита»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию, что его клуб выкупил контракт форварда Андрея Панюкова у «Зенита».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы выкупили Панюкова у “Зенита”, это правда. По срокам контракта и остальным деталям не хочу говорить», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Читайте также
«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца

В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал в аренде в составе «Урала». В сезоне-2018/19 Панюков провёл в Российской Премьер-Лиге 21 матч (15 из них — в основном составе), в которых забил шесть мячей.

Форвард начал заниматься футболом в школе «Спартака». Затем были «Локомотив», «Мегасфера», «Москва» и «Динамо». 21 июля 2011 года в матче с «Волгой» (0:1) состоялся его дебют в Премьер-Лиге.

Затем Панюков выступал на правах аренды за «Химки», «Спартак-Нальчик», «Балтику» и «Атлантас». Также был в аренде в «Аяччо» и «Браге». 10 августа 2017 года подписал трёхлетний контракт с «Зенитом». Дебютировал за сине-бело-голубых в гостевом матче против «Амкара» (1:0).

Читайте также:

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Великолепные фотографии жены Александра Овечкина!
Аргентинский форвард поделился эмоциями от перехода в «Спартак»
Александр Самедов покинул самарские «Крылья Советов»
Домашний турнир Салаха без игроков РПЛ: стартует Кубок Африки
Врач «Зенита»: У Юрия Жиркова была крайне сложная ситуация
Алексей и Василий Березуцкие продолжат работу в «Витессе»
Россия — Голландия на Евро-2008. Легендарные кадры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь