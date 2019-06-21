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18:13 (мск), источник: Sport24

Врач «Зенита»: У Жиркова была крайне сложная ситуация. Это уникальный случай

Главный врач «Зенита» Михаил Гришин рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулся 35-летний футболист петербургской команды Юрий Жирков.

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«Есть абсолютные показания к операции. А есть травмы, при которых операция не гарантирует излечения. Бывают ситуации, когда после операции мы сталкиваемся с еще большими проблемами. Вот Юрий Жирков. У него была крайне сложная ситуация. После чемпионата мира мы посылали снимки четырем консультантам из зарубежных клиник. 4 из 4 сказали, что надо оперировать. Гарантий, что после операции побежит, как 25-летний, никто не мог дать. Большое спасибо нашим физиотерапевтам, реабилитологам, которые все-таки его восстановили. Это уникальный случай. Учитывая возрастные изменения, такое консервативное лечение, которое дало результат, — это достижение», — цитирует Гришина «Фонтанка».

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Жирков принял участие в 12 матчах «Зенита», с которым в итоге стал чемпионом России. Сине-бело-голубые приняли решение о продлении его контракта на 1 год.

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