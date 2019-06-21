Понсе назвал переход в «Спартак» важным шагом в своей карьере
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Аргентинский форвард Эсекиэль Понсе считает, что переход в московский футбольный клуб «Спартак» стал важным шагом в его карьере.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Аргентинский форвард Эсекиэль Понсе считает, что переход в московский футбольный клуб «Спартак» стал важным шагом в его карьере.
«Спартак» в пятницу объявил о переходе Понсе из итальянской «Ромы».
«Впечатления самые наилучшие. Я не ожидал увидеть футбольный клуб такого масштаба. Мне все очень понравилось. Это действительно очень важный шаг в моей карьере. Очень приятно, что “Спартак” проявил ко мне большой интерес, я это почувствовал. Со своей стороны, я рад стать частью этого большого клуба», — заявил Понсе в интервью, опубликованном на канале «Спартака» на YouTube.
Аргентинский нападающий перешел в «Рому» в 2015 году из «Ньюэллс Олд Бойз». В сезоне-2018/19 Понсе выступал на правах аренды за греческий АЕК и забил 21 гол в 43 матчах.