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18:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Понсе назвал переход в «Спартак» важным шагом в своей карьере

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Аргентинский форвард Эсекиэль Понсе считает, что переход в московский футбольный клуб «Спартак» стал важным шагом в его карьере.

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Источник: https://spartak.com/

«Спартак» в пятницу объявил о переходе Понсе из итальянской «Ромы».

«Впечатления самые наилучшие. Я не ожидал увидеть футбольный клуб такого масштаба. Мне все очень понравилось. Это действительно очень важный шаг в моей карьере. Очень приятно, что “Спартак” проявил ко мне большой интерес, я это почувствовал. Со своей стороны, я рад стать частью этого большого клуба», — заявил Понсе в интервью, опубликованном на канале «Спартака» на YouTube.

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Аргентинский нападающий перешел в «Рому» в 2015 году из «Ньюэллс Олд Бойз». В сезоне-2018/19 Понсе выступал на правах аренды за греческий АЕК и забил 21 гол в 43 матчах.

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