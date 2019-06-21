Понсе назвал переход в «Спартак» важным шагом в своей карьере

«Впечатления самые наилучшие. Я не ожидал увидеть футбольный клуб такого масштаба. Мне все очень понравилось. Это действительно очень важный шаг в моей карьере. Очень приятно, что “Спартак” проявил ко мне большой интерес, я это почувствовал. Со своей стороны, я рад стать частью этого большого клуба», — заявил Понсе в интервью, опубликованном на канале «Спартака» на YouTube.