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19:24 (мск), источник: ТАСС

Самедов покинул ФК «Крылья Советов»

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Мой контракт закончился. Мы с клубом больше не общались, — сказал Самедов. — Разошлись абсолютно нормально».

Футболист отметил, что информация относительно продолжения его карьеры появится в ближайшее время.

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Самедов: прощай, сборная

Самедов является воспитанником «Спартака», в составе которого дебютировал в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за московские клубы «Локомотив», «Динамо» и «Москва». В 2017 году Самедов вернулся в состав «Спартака», с которым стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Также он является четырехкратным обладателем Кубка России. Зимой 2019 года полузащитник на правах свободного агента перешел в «Крылья Советов», в составе которых в девяти матчах отдал четыре голевые передачи.

Самедов в составе сборной России провел 53 матча, играл на чемпионате мира 2018 года в России. После мирового первенства он объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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