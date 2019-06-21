Самедов покинул ФК «Крылья Советов»

Самедов является воспитанником «Спартака», в составе которого дебютировал в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за московские клубы «Локомотив», «Динамо» и «Москва». В 2017 году Самедов вернулся в состав «Спартака», с которым стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Также он является четырехкратным обладателем Кубка России. Зимой 2019 года полузащитник на правах свободного агента перешел в «Крылья Советов», в составе которых в девяти матчах отдал четыре голевые передачи.