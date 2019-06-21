Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено может перейти в «Зенит»

Испанец рассматривается сине-бело-голубыми в качестве одного из вариантов усиления позиции левого защитника, однако не основного. Работу по возможному трансферу 26-летнего игрока красных ведёт спортивный директор петербургского клуба Хавьер Рибалта.

В завершившемся сезоне Морено принял участие в пяти играх на клубном уровне. Результативных действий на счету футболиста нет. Этим летом испанец получит статус свободного агента, так как срок действия его контракта с «Ливерпулем» истекает 30 июня. В стан красных Морено перешёл летом 2014 года из «Севильи» за € 18 млн. В составе сборной Испании защитник сыграл 4 матча.