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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено может перейти в «Зенит»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ливерпуля» Альберто Морено может перейти в «Зенит».

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Источник: AFP 2019

Испанец рассматривается сине-бело-голубыми в качестве одного из вариантов усиления позиции левого защитника, однако не основного. Работу по возможному трансферу 26-летнего игрока красных ведёт спортивный директор петербургского клуба Хавьер Рибалта.

В завершившемся сезоне Морено принял участие в пяти играх на клубном уровне. Результативных действий на счету футболиста нет. Этим летом испанец получит статус свободного агента, так как срок действия его контракта с «Ливерпулем» истекает 30 июня. В стан красных Морено перешёл летом 2014 года из «Севильи» за € 18 млн. В составе сборной Испании защитник сыграл 4 матча.

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