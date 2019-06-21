Московское «Динамо» разгромило «Рудар» в товарищеском матче
Московское «Динамо» в Словении провело товарищескую встречу с «Рударом» из Веленье. Игра завершилась победой российской команды со счётом 3:0.
Московское «Динамо» в Словении провело товарищескую встречу с «Рударом» из Веленье. Игра завершилась победой российской команды со счётом 3:0.
Автором первого гола стал хавбек Самба Соу, отличившийся на 6-й минуте. До перерыва преимущество
«Динамо» завершило минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице Российской