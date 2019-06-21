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20:57 (мск), источник: ТАСС

Бывший вратарь ФК «Зенит» Лодыгин не рассматривает предложения из России

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Вратарь Юрий Лодыгин после окончания контракта с санкт-петербургским «Зенитом» не рассматривает вариант продолжения карьеры в другом российском футбольном клубе. Об этом игрок сообщил ТАСС в пятницу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее стало известно, что «Зенит» не будет продлевать контракт с 29-летним голкипером.

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«Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть — это “Зенит”, но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю, — заявил Лодыгин. — На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть».

В прошлом сезоне Лодыгин, также имеющий греческое гражданство, с января выступал на правах аренды в пирейском «Олимпиакосе». Футболист провел четыре встречи во всех турнирах и пропустил шесть мячей, став серебряным призером чемпионата Греции.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года, в его составе стал двукратным чемпионом России (2014/15, 2018/19), обладателем Кубка России (2015/16) и дважды Суперкубка России (2015/16).

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