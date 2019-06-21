Бывший вратарь ФК «Зенит» Лодыгин не рассматривает предложения из России

«Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть — это “Зенит”, но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю, — заявил Лодыгин. — На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть».