Дмитрий Аленичев: Прошедший сезон в Красноярске — самый жуткий в моей карьере
Интервью бывшего полузащитника и главного тренера «Спартака», который в чемпионате-2018/19 возглавлял «Енисей».
Интервью бывшего полузащитника и главного тренера «Спартака», который в чемпионате-2018/19 возглавлял «Енисей».
— Этот сезон был самым жутким в моей карьере, никогда с таким не сталкивался, — говорит Аленичев. — Пришлось неимоверно тяжело — и в чисто спортивном плане, во взаимоотношениях с руководством клуба, и с точки зрения логистики: лететь до Красноярска 4,5 часа.
— Это правда, что начальство с какого- то момента не то, что перестало помогать, а даже не общалось с вами?
— Да, правда. Мы достаточно давно перестали общаться с генеральным директором клуба господином Рубцовым. Ни одна моя просьба по селекции, порядку подготовки команды,
— Как вы думаете, какие перспективы есть у «Енисея»?
— Очень хотелось бы ошибиться и, кстати, буду продолжать следить за командой, но, боюсь, при нынешнем руководстве максимум клуба — это место в середине таблицы ФНЛ. Просто не представляю себе другой вариант, если господин Рубцов и спортивный директор Денис Петровский останутся при своих должностях.
— Сейчас на фоне итогов чемпионата многие специалисты и болельщики заявляют — мол, тренер Аленичев закончился. Что скажете в ответ?
— У людей есть право говорить всё, что угодно. Но неудача в прошедшем сезоне никак не повлияет на моё желание оставаться в профессии. Более того, это станет для меня дополнительным стимулом,
Сейчас ещё больше, чем
когда-либо,хочется доказать, что я не только неплохой в прошлом футболист, но и стою чего-токак тренер.
— Не сомневаюсь, что вы продолжаете пристально следить за родным «Спартаком». Что скажете о перспективах главного тренера
— Убежден: Олег Георгиевич доработает свой контракт до конца (соглашение Кононова рассчитано до июня 2020 года. — прим. «СЭ»). Я хорошо и давно знаю этого специалиста, его футбольные идеи мне близки. Очень хочу, чтобы у Кононова всё получилось и, считаю, что шансы на это имеются. Но здесь важно, чтобы руководство клуба помогало тренеру, а не мешало ему, как происходило со мной в Красноярске.
— На днях стало известно, что «Спартак» расторг контракты с Глушаковым, Комбаровым и Боккетти. Правильно ли, на ваш взгляд, это решение?
— Для начала скажу, что не верю в то, что Денис и Дима могли
Но, что касается спортивного аспекта, то здесь нужно честно признать: Глушаков и Комбаров достигли критического возраста для выступлений за
топ-клуб.С этой точки зрения расставание и с ними, и с Сальватторе, выглядит логично. К тому же уход Глушакова значительно снизит градус ненависти на трибунах. Это тоже пойдёт на благо «Спартаку».
При этом всем троим я искренне благодарен за игру в то время, когда я возглавлял
— Недавно владелец «Спартака» Леонид Федун высказал идею передать к 2023 году управление клубом болельщикам. Что думаете об этом.
— А могу ли я поучаствовать в процессе? (улыбается). А если серьёзно, то идея совсем неплохая. Пусть люди, которым не безразличен «Спартак», тоже будут разделять ответственность за судьбу команды.
— Предположим, что вам предложат баллотироваться в президенты клуба. Как это воспримите?
— Не соглашусь. Посмотрите на легенду «Ромы» Франческо Тотти, с которым я вместе играл в римской команде. Он занимал одну из должностей в спортивном департаменте, и американские владельцы клуба его уволили. Это не для меня. Так что в роли руководителя себя не вижу. Приобрести