Дубли Заболотного и Шатова помогли «Зениту» разгромить «Ваккер»

В составе «Зенита» по дублю оформили полузащитник Олег Шатов и нападающий Антон Заболотный. Ещё по одному мячу в актив записали хавбеки Эмилиано Ригони и Александр Ерохин. Автором единственного гола «Ваккера» стал форвард Александер Грюндлер, реализовавший пенальти.