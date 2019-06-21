ЦСКА продлил контракт с футболистом Дзагоевым до 2021 года

Источник: ИТАР-ТАСС

Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 2021 года.

Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ЦСКА — мой дом, я провел в команде много лет и выиграл немало трофеев. Сейчас самое главное — восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. Алан Дзагоев

Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года, в составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

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В составе сборной России полузащитник провел 59 матчей и забил девять голов.

Дзагоев принял участие в чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, он сыграл на мировом первенстве два матча и забил один гол. Российская команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где в серии пенальти проиграла сборной Хорватии.