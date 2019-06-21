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22:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: Не думаю, что пропущенный гол мотивировал «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу со счётом 6:1 в товарищеском матче с австрийским «Ваккером».

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Источник: РИА "Новости"

«Побеждать всегда приятно, но мы знаем какие у нас задачи: результат не стоит на первом месте. Кому-то из игроков нужно прочувствовать игровой ритм, кому-то — добирать функциональное состояние. Тренерам необходимо проверить какие-то связки и дать возможность всем в равной степени дать возможность набрать игровую форму для того, чтобы готовиться к сезону.

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Не думаю, что пропущенный гол мотивировал «Зенит». Футболисты и в первом, и во втором тайме вышли мотивированными, потому что знали о наших целях и задачах. Вне зависимости от результата, от того, хорошо или плохо складывалась игра, работали. До пропущенного мяча мы тоже играли, у нас были моменты.

Понятно, что игроки «Ваккера» были посвежее, и нам было посложнее — поле не такое большое, оно поуже стандартного, на нем легче обороняться, поэтому игра получилась несколько вязкой. После пропущенного мяча и после того, как мы забили, игра немножко открылась, появилось много возможностей для того, чтобы увеличить счёт, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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