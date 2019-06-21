Семак: Не думаю, что пропущенный гол мотивировал «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу со счётом 6:1 в товарищеском матче с австрийским «Ваккером».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу со счётом 6:1 в товарищеском матче с австрийским «Ваккером».
«Побеждать всегда приятно, но мы знаем какие у нас задачи: результат не стоит на первом месте.
Не думаю, что пропущенный гол мотивировал «Зенит». Футболисты и в первом, и во втором тайме вышли мотивированными, потому что знали о наших целях и задачах. Вне зависимости от результата, от того, хорошо или плохо складывалась игра, работали. До пропущенного мяча мы тоже играли, у нас были моменты.
Понятно, что игроки «Ваккера» были посвежее, и нам было посложнее — поле не такое большое, оно поуже стандартного, на нем легче обороняться, поэтому игра получилась несколько вязкой. После пропущенного мяча и после того, как мы забили, игра немножко открылась, появилось много возможностей для того, чтобы увеличить счёт, — приводит слова Семака