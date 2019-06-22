Источник: Гулиев, которого ранее лишили прав, получил штраф за превышение скорости

По информации источника, 24 мая автомобиль Гулиева попал в объективы камер на Волоколамском шоссе, а 1 июня на улице Краснопрудная в Москве, в 200 метрах от того места, где случился конфликт с пешеходом. Хавбек уже оплатил один из штрафов.