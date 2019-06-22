Источник: Гулиев, которого ранее лишили прав, получил штраф за превышение скорости
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев получил штрафы за превышение скорости и пересечение сплошной линии разметки, утверждает
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев получил штрафы за превышение скорости и пересечение сплошной линии разметки, утверждает
В апреле 2019-го 22-летний россиянин избил пешехода, гражданина США Майкла Коула.
По информации источника, 24 мая автомобиль Гулиева попал в объективы камер на Волоколамском шоссе, а 1 июня на улице Краснопрудная в Москве, в 200 метрах от того места, где случился конфликт с пешеходом. Хавбек уже оплатил один из штрафов.
7 мая Мировой судебный участок Москвы лишил водительских прав Гулиева на четыре месяца.