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12:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Гулиев, которого ранее лишили прав, получил штраф за превышение скорости

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев получил штрафы за превышение скорости и пересечение сплошной линии разметки, утверждает Телеграм-канал «Мутко против».

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Источник: РИА "Новости"

В апреле 2019-го 22-летний россиянин избил пешехода, гражданина США Майкла Коула.

По информации источника, 24 мая автомобиль Гулиева попал в объективы камер на Волоколамском шоссе, а 1 июня на улице Краснопрудная в Москве, в 200 метрах от того места, где случился конфликт с пешеходом. Хавбек уже оплатил один из штрафов.

7 мая Мировой судебный участок Москвы лишил водительских прав Гулиева на четыре месяца.

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