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13:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» разгромил «Сочи», Адриану оформил дубль

В первом контрольном матче предсезонного сбора красно-белые обыграли новичка премьер-лиги со счетом 7:1.

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Источник: Спорт-Экспресс

Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — «Сочи» — 7:1 (4:0).

Голы: Луиз Адриану, 23 (1:0). Бакаев, 31 (2:0). Ломовицкий, 37 (3:0). Луиз Адриану, 40 (4:0). Зе Луиш, 60 — с пенальти (5:0). Глушенков, 71 (6:0). Катрич, 76 — с пенальти (6:1). Мелкадзе, 90 (7:1).

Нереализованный пенальти: Гулиев, 63 (вратарь).

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Ташаев, 46), Кутепов (Петрунин, 46), Гапонов (Мельгарехо, 61), Айртон (Маслов, 46), Бакаев (Глушенков, 46), Фернанду (Гулиев, 46), Ананидзе (Игнатов, 46), Ханни (Мелкадзе, 46), Ломовицкий (Умяров, 46), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).

Предупреждение: Ташаев, 65.

«Спартак» без Понсе, «Сочи» с тайными игроками

«Спартак» начал подготовку к сезону шесть дней назад и до вылета на сбор в Австрию запланировал товарищеский матч с дебютантом премьер-лиги «Сочи». Стартовый состав гостей пестрил загадочными игроками на просмотре, таких набралось четыре, их имена держали в тайне. А с составом красно-белых все было прозрачно, хоть сам матч закрыли для прессы и болельщиков.

«Спартак» проводил первую встречу без Глушакова, с капитанской повязкой вышел Ещенко, а место в воротах занял Максименко, который в это трансферное окно может уйти в аренду. Также красно-белые пока обходятся без футболистов сборной России, которым дали несколько дополнительных дней отдыха.

Первый новичок команды нападающий Понсе, о подписании которого объявили за день до первого контрольного матча, не попал в заявку. Зе Луиш, которого, скорее всего, продадут в «Порту», остался на скамейке запасных. В нападении вышел Луиз Адриану при поддержке Ханни. На флангах расположились Ломовицкий и Бакаев-младший, в центре поля действовали Джано и Фернанду.

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Дубль Адриану, разгром «Сочи»

«Спартак» активно начал матч и часто задействовал фланги. Игрой дирижировал Фернанду при поддержке Джано. На первых минутах проявил себя Солтмурад Бакаев, который совершил несколько хороших проходов по бровке и заработал два угловых. С другого фланга угрозу воротам новичка РПЛ нес не только Ломовицкий, но и Айртон. Бразилец создал, пожалуй, самый опасный момент первых 20 минут, когда прорвался в штрафную, дошел до лицевой линии, но не сумел переправить мяч на Луиза Адриану.

«Сочи» лишь на несколько минут сумел придержать атаку красно-белых, забрав себе мяч. Но к воротам соперника так и не подобрался. «Спартак» организовал первый гол на 24-й минуте. Бакаев и Ханни поучаствовали в атаке, которую завершил Луиз Адриану. Открыв счет, красно-белые еще с большим рвением побежали вперед. Меньше чем через 10 минут свой первый гол за главную команду «Спартака» забил Бакаев. Ханни отдал полузащитнику передачу в центр штрафной, а тот переправил мяч в правый угол ворот.

Еще через шесть минут третий мяч в ворота «Сочи» отправил Ломовицкий с передачи Джано. Завершил разгром гостей в первом тайме Луиз Адриану. Бразилец поддавил защитника на просмотре, отобрал у него мяч и спокойно переиграл вратаря, оформив дубль.

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Зе Луиш: 2 пенальти за 2 минуты

После перерыва Олег Кононов почти полностью изменил состав. Получился микс из ближайшего резерва и подающих надежду молодых футболистов, укрепленный опытными Ребровым, к которому перешла капитанская повязка, и Зе Луишем.

Игроки «Сочи» сразу же создали этому экспериментальному составу проблемы. Спартаковцы ошиблись в обороне, форвард гостей вышел на ударную позицию и попал в перекладину. Развить успех не получилось, дальше на поле доминировал «Спартак». А солировал Зе Луиш. Сначала нападающий перехватил пас у линии штрафной, вышел один на один и был сбит вратарем. Сам же уверенно исполнил пенальти и сделал счет 5:0. Через пару минут заработал еще один 11-метровый, но получил повреждение и сам пробить не смог. К точке подошел Гулиев, его удар взял голкипер «Сочи» Заболотный.

Шестой мяч сочинцам забил Глушенков после шикарного заброса Игнатова. Полузащитник хорошо открылся и в касание пробил в дальний угол.

В последние 15 минут красно-белые немного потеряли концентрацию в обороне. 20-летний Даниил Петрунин привез пенальти, который реализовал форвард «Сочи». Затем гости еще дважды выходили на ударные позиции. Точку в матче поставил Георгий Мелкадзе, который с нескольких метров вколотил мяч в сетку ворот на 90-й минуте. 7:1 — отличный результат для первого контрольного матча на сборах.

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