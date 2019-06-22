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15:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Локомотив» готов заплатить 6 миллионов евро за защитника сборной Норвегии

Защитник «Галатасарая» Мартин Линнес попал в сферу интересов «Локомотива».

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Как сообщает Aksam, российский клуб готов заплатить за 27-летнего игрока сборной Норвегии 6 миллионов евро. По данным источника, турецкий клуб готов рассмотреть такое предложение.

Линнес перешел в «Галатасарай» из «Мольде» в 2016 году за 2 миллиона евро. Он зарабатывает 1,4 миллиона евро за сезон. В прошлом сезоне защитник провел 33 матча, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

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