СМИ: «Локомотив» готов заплатить 6 миллионов евро за защитника сборной Норвегии

Как сообщает Aksam, российский клуб готов заплатить за 27-летнего игрока сборной Норвегии 6 миллионов евро. По данным источника, турецкий клуб готов рассмотреть такое предложение.

Линнес перешел в «Галатасарай» из «Мольде» в 2016 году за 2 миллиона евро. Он зарабатывает 1,4 миллиона евро за сезон. В прошлом сезоне защитник провел 33 матча, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.