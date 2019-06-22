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16:58 (мск), источник: Sport24

«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается

И рассказывает об этом в большом интервью Sport24.

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Источник: Sport24

Больше Дзагоева в ЦСКА играет только Игорь Акинфеев: капитан попал в основу в 2003-м, а Алан был выкуплен у Тольятти через 5 лет. Сейчас 29-летний полузащитник — самый опытный футболист армейской атаки.

В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева — последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов». Наконец клуб и футболист договорились о новом контракте на два года. После подписания в интервью корреспонденту Sport24 Даниле Игнатову полузащитник рассказал:

  • когда Алан вернется к тренировкам с основой и как отдыхает во время восстановления;
  • что он советовал Гончаренко в конце сезона;
  • как оценит игру Чалова и подписание Влашича;
  • сколько раз другие клубы выходили на Дзагоева с предложениями;
  • во сколько лет он собирается поиграть в «Алании».

— Вы заключили новый контракт с ЦСКА. Что чувствуете после удачного завершения долгих переговоров?
— Переговоры на самом деле были долгими. Впервые за время в ЦСКА, обычно мы обо всем договаривались быстро. Сейчас мысли только о том, чтобы восстановиться, набрать хорошую форму и играть в футбол.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Как ваше здоровье сейчас?
— Все отлично, в начале июня прилетел из Мюнхена, 23 июня улетаю обратно. Прошло четыре месяца. Нагрузка увеличивается, и колено не опухает — это главное. В Германии всем довольны: я намного лучше ускоряюсь, со сменой направления тоже. Уже с мячом работаю.

— Почему решили ехать именно в Германию?
— Я выбирал сам. В Мюнхене делал операцию и знаю, как проходит реабилитация. Итальянцы ставят срок меньше пяти месяцев, немцы — минимум шесть. С крестообразными связками торопиться нельзя. Врачи в Мюнхене говорят, что только спустя год начинаешь чувствовать колено как свое.

— Как строится ваш день во время восстановления?
— В Германии приезжаю в реабилитационный центр в 9 утра, уезжаю в 5−6 вечера. Четыре массажа по 20 минут, другие процедуры примерно по часу, остальное — тренировки.

Можно сказать, что времени для отдыха нет. Гостиница далеко — отдыхаю только на массаже. Когда ты постоянно тренируешься, так даже легче — сразу входишь в рабочий режим. На занятиях начал потеть — приятное ощущение, свое.

— Есть ли понимание, когда начнете тренироваться с командой?
— В Москве пока работаю по немецкой программе. Если все будет хорошо, по моим прогнозам, с командой начну тренироваться в конце июля. С ограничениями, конечно, без борьбы.

— Васин тоже рвал «кресты», восстанавливался больше года, но идеально сыграл против «Локомотива» и выглядел уверенно. Вы общались на тему травмы?
— Витя сказал, что после тех 45 минут у него все болело: и задняя, и само колено. Может, со стороны кажется, что он сыграл легко, но на самом деле это не так. И мне будет тяжело — однозначно. Но я к этому готов.

— Ваши «кресты» и травма Васина похожи: оба сломались в ответственный момент, когда истекает контракт. Была мысль «лучше бы на товарняк с “Картахеной” не выходил»?
— Да, травма на ровном месте — обидно, не вовремя. Я в тот момент был готов почти на 100 процентов.

Поэтому, с одной стороны, да, думал об этом. С другой — что же теперь, вообще не играть товарищеские матчи? Форму-то нужно было набирать. Без игр на сборах это сделать невозможно. Так что все подобные мысли я быстро от себя отогнал.

— Как себя в тот момент повел ЦСКА? Вы же начали переговоры о новом контракте еще в ноябре.
— Да, и во время сборов договоренность уже была достигнута. Но, скажем так, травма внесла свои коррективы.

— Тогда с вами кто-то пообщался?
— Все прекрасно знают мое состояние в такие моменты. Роман Юрьич [Бабаев] написал эсэмэс, Виктор Михалыч [Гончаренко] тоже поддержал. Но я уже, если честно, не помню, кто и что в тот момент говорил.

***

— Гончаренко сообщали о процессе восстановления?
— Частенько общаемся: то я ему звоню, то он мне. Отдельно поздравил его с рождением дочери. С Виктором Михайловичем у меня сразу сложились отличные отношения — еще когда он был помощником Слуцкого. Думаю, мы друг друга хорошо понимаем.

— В каждом интервью Гончаренко говорил, как вас не хватает ЦСКА. Что думаете об итогах сезона?
— Хотелось бы лучшего результата, конечно. По тому, какую игру мы демонстрировали в конце осени и как работали на сборах, ожидания были совсем другими. Но первая же игра с тульским «Арсеналом» все испортила.

Да, дальше были победы, и важные, над «Спартаком» в дерби, например. Но если команда хочет брать чемпионство — а все в ЦСКА были нацелены только на золото, — она должна была без проблем на старте обыгрывать «Арсенал». При всем уважении к Туле.

Но у этой команды бешеный потенциал, я вижу светлое будущее. Есть молодые талантливые футболисты — Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов. А опыт приходит как раз после таких сезонов, как этот.

— А еще — через опытных футболистов, которые могут подсказать и поправить. Вы давали советы кому-то из ребят в течение сезона?
— Индивидуально подсказывал Ильзату. В конце сезона Виктору Михайловичу тоже советовал немного отпустить ситуацию, когда уже было понятно, что чемпионства не будет. Смотрел на него и видел, что он очень, даже слишком сильно переживает. «Михалыч, ну все, — говорю. — Отпустите! Будь что будет. Настраивайтесь на следующий сезон».

— Когда Гончаренко отпустил, все наладилось: два последних матча сезона ЦСКА выиграл с общим счетом 7:0.
— По многим ребятам было видно: они в напряжении. Кто-то из молодых мог и не понимать, что в этом сезоне — все, не получилось. Команда хорошо играла, но психологически подбили две игры: с «Уфой» и «Оренбургом». В итоге все ходили на тренировки унылыми, чувствовался накал.

По моему опыту в такие моменты нужно отпустить и доиграть сезон как можно лучше. Не бросить весла, конечно, но и не слишком сильно заморачиваться. Когда получилось это сделать — одержали две победы в конце.

— И «Спартак» помог попасть напрямую в Лигу Европы.
— «Спартак» уже два сезона нам помогает. Молодцы!

— Какую оценку ЦСКА заслужил по итогам сезона? С одной стороны, завоеванный Суперкубок и две победы над «Реалом». С другой — 4-е место в лиге.
— А что дают эти две победы? Для истории, не спорю, результат отличный. Но даже они не смогли обеспечить место в еврокубковом плей-офф. Ощущения тогда были странные.

Если вспомнить, что о ЦСКА говорили до старта сезона, результат нормальный. Самые оптимистичные прогнозы были мимо топ-5. Но ЦСКА — команда, которая последние много лет точно берет медали. В 2009-м только заняли 5-е место, но зато в Лиге чемпионов прошли в четвертьфинал. Вспоминаю те эмоции — даже круче, чем чемпионство!

— Год назад в интервью Sport24 вы говорили, что Чалову нужно прибавить в стабильности. Теперь Федор — лучший бомбардир и лучший игрок РПЛ.
— Он однозначно прибавил. Но Федя сам прекрасно понимает, что нужно стремиться к уровню Думбия или Мусы в его лучшие годы. Ахмед не сразу стал прогрессировать — и забивать, и отдавать голевые. 15 голов за сезон — не предел. Федя может больше и лучше. Главное — он понимает свои ошибки и умеет слушать окружающих.

— Иван Обляков, кажется, весной был в ЦСКА лучшим. Тоже сильно прибавил?
— Я считаю, что весь сезон он отыграл ровно. Ваня — самый стабильный игрок сейчас, хоть и молодой. Это говорит о его уровне.

— Неожиданно для многих Влашич — одна из главных звезд нынешнего ЦСКА — был выкуплен из «Эвертона». Это важный трансфер для команды?
— Мы в переговорах с Романом Юрьевичем тоже это обсуждали. Само собой, для команды очень хорошо, что такой игрок остается. Футболист молодой, с большим потенциалом — это суперновость для ЦСКА.

***

— Вы говорили, что только два матча в сезоне сыграли без боли. Что заставляло выходить на поле?
— После первых игр стали болеть ахиллы. А матчи шли часто: через три дня на четвертый, через четыре на пятый. Сыграю — во время матча боль чувствуется не так сильно, как после нее. Потом несколько дней не тренируюсь, но в следующем матче снова играю. Тренер говорил: «Ты нужен!».

— Если бы вас еще раз попросили выйти недолеченным?
— Если бы знал еще лет пять назад — ни за что. Не хотел бы испытать все то, через что прошел за это время.

— А что было тогда? Желание играть?
— Оно и сейчас есть!

— Эмоции?
— Ты не можешь сказать нет, когда тебе говорят: «Надо». Сейчас бы отказался. Это связано не с авторитетом даже, а просто с правильным мышлением. Пришел к тому, что если ты на 100 процентов не можешь играть в свой футбол, выходить на поле не нужно.

— Сейчас будете следить за здоровьем пристальнее?
— Буду стараться по максимуму. Зимой на сборах следил за всем — здоровье было в порядке. И вдруг раз — и кресты. От этого никто не застрахован. Теперь, надеюсь, все будет нормально.

— В следующем сезоне ставите себе персональные цели по количеству матчей?
— Я не играл в футбол почти год. Два матча из восьми провел с травмами. Я просто соскучился! Хочу играть, хочу забивать, хочу отдавать! Хочу поиграть по максимуму.

Сейчас — только больше мотивации выходить на поле.

— Сколько раз за последние полгода вам звонили с предложениями из других клубов?
— Достаточно много. Но конкретики не было — просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причем из хороших европейских клубов. После нее, понятно, интерес поубавился.

Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА. Сейчас все мои мысли здесь. Да, в принципе, они всегда и были здесь.

— Как отреагировали на новость о том, что на сайте фанатов «Бордо» в голосовании за потенциальных новичков обошли Марио Балотелли и Гари Кэхилла?
— В эйфорию не впадал, но мне было приятно оказаться в этом списке, учитывая травму.

— Во Францию уехал Александр Головин. И там вместе с «Монако» провел не слишком удачный сезон.
— Лично я не считаю, что для Саши этот сезон плохо сложился. Конечно, командные результаты отрицательные, но если взять игру Головина, то он играл на хорошем уровне и помог «Монако».

Мы с Сашей созваниваемся не так часто. Пару раз он мне писал — спрашивал, как дела, — пару раз я. В целом Головин доволен переездом в Европу. Понятно, что результаты команды его не радуют, но сам факт, что он играет в европейском чемпионате, атмосфера французской Лиги 1 ему нравятся.

***

— Вы близко общаетесь с Владимиром Габуловым, министром спорта Северной Осетии. Обсуждали с ним его новую работу?
— Да, и я знаю, какая работа ведется. Планы у него большие, но говорить о них пока не нужно. Пусть все идет своим чередом. Речь не о годе или двух — времени нужно намного больше. Но зная настрой Габулова — а он упертый армянчик, ха-ха! — уверен, все получится. Если Володя за что-то берется, он доводит это до конца.

— Вам как осетину приятно, что он будет возрождать «Аланию»? Хоть вы никогда там и не играли.
— Но собираюсь! Уже сказал Володе: «Когда мне исполнится 34 года, приеду во Владикавказ, отыграю здесь сезон и стану спортивным директором. Мою вакансию никому не отдавай».

Если серьезно, мне планы по возрождению «Алании» действительно приятны. Это не сказки — мы об этом разговаривали с Володей, когда еще вместе играли за сборную. Понятно, что без денег ничего не получится, нужны спонсоры. Где, как их искать? Прикидывали, насколько это возможно.

— В какой-то степени и вы стали спонсором: закупили для «Алании» мячи на сборы.
— Ой, что там такого! Всего 25 мячей… Каждый осетин, который играет в футбол, будет помогать по мере возможности.

— Вы в осетинском матче легенд недавно сыграли. Как ощущения?
— Все прошло отлично. Посмотрите на цифры: в декабре, зимой, в республике, где уже давно нет футбола, на стадионе собралось 15 тысяч зрителей. Значит, есть люди, которые готовы ходить на футбол. Игра не умерла.

Иметь возможность помочь, пусть и небольшую, и не предпринять какие-то попытки было бы убийственно. Нас всех этот вопрос волнует: почему в родной республике нет футбола?

— Смотрели ли вы выпуск Евгения Савина об «Алании»?
— Да, смотрел некоторые его выпуски — про Слуцкого, Головина, Тольятти. Хорошо, что эту тему наконец подняли: чемпион страны вдруг становится банкротом, база разрушена, стадиона нет, молодежь теряет возможность развития. Но вообще эта история для меня печальна, как и для каждого осетина, который любит футбол. Но еще до этого фильма шаги для возрождения «Алании» начались. Главное, что есть надежда.

— Что смотрите кроме Савина в ютубе?
— Интервью Дудя. Из последних понравилось с Давидычем. Но меня ни в одной социальной сети нет, ютуб тоже не так часто смотрю. К тому же у Дудя много про политику, а мне это вообще не интересно.

— Но как-то расслабиться во время восстановления же нужно?
— Играю в компьютерные игры. Смотрю сериалы — серии «Игры престолов» скачивал минута в минуту после выхода. Но финал не понравился — полная фигня. Кажется, как будто должно быть какое-то продолжение. Обычно у сценаристов «Игры престолов» есть смысл и завершенность всех сюжетных линий. Куда делся Дрогон? Почему королем избрали Брана, которому до этого трон был не нужен? Мне мотивация героев осталась непонятной.

Но, несмотря на финал, «Игра престолов» для меня — номер один. Сейчас ничего не смотрю, нет времени, но из последнего понравился «В поле зрения». [Моя жена] Зарема пытается подсадить меня на турецкие сериалы, но я отказываюсь, ха-ха!

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