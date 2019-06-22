«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается

Источник: Sport24

Больше Дзагоева в ЦСКА играет только Игорь Акинфеев: капитан попал в основу в 2003-м, а Алан был выкуплен у Тольятти через 5 лет. Сейчас 29-летний полузащитник — самый опытный футболист армейской атаки.

В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева — последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов». Наконец клуб и футболист договорились о новом контракте на два года. После подписания в интервью корреспонденту Sport24 Даниле Игнатову полузащитник рассказал:

когда Алан вернется к тренировкам с основой и как отдыхает во время восстановления;

что он советовал Гончаренко в конце сезона;

как оценит игру Чалова и подписание Влашича;

сколько раз другие клубы выходили на Дзагоева с предложениями;

во сколько лет он собирается поиграть в «Алании».

— Вы заключили новый контракт с ЦСКА. Что чувствуете после удачного завершения долгих переговоров?

— Переговоры на самом деле были долгими. Впервые за время в ЦСКА, обычно мы обо всем договаривались быстро. Сейчас мысли только о том, чтобы восстановиться, набрать хорошую форму и играть в футбол.

— Как ваше здоровье сейчас?

— Все отлично, в начале июня прилетел из Мюнхена, 23 июня улетаю обратно. Прошло четыре месяца. Нагрузка увеличивается, и колено не опухает — это главное. В Германии всем довольны: я намного лучше ускоряюсь, со сменой направления тоже. Уже с мячом работаю.

— Почему решили ехать именно в Германию?

— Я выбирал сам. В Мюнхене делал операцию и знаю, как проходит реабилитация. Итальянцы ставят срок меньше пяти месяцев, немцы — минимум шесть. С крестообразными связками торопиться нельзя. Врачи в Мюнхене говорят, что только спустя год начинаешь чувствовать колено как свое.

— Как строится ваш день во время восстановления?

— В Германии приезжаю в реабилитационный центр в 9 утра, уезжаю в 5−6 вечера. Четыре массажа по 20 минут, другие процедуры примерно по часу, остальное — тренировки.

Можно сказать, что времени для отдыха нет. Гостиница далеко — отдыхаю только на массаже. Когда ты постоянно тренируешься, так даже легче — сразу входишь в рабочий режим. На занятиях начал потеть — приятное ощущение, свое.

— Есть ли понимание, когда начнете тренироваться с командой?

— В Москве пока работаю по немецкой программе. Если все будет хорошо, по моим прогнозам, с командой начну тренироваться в конце июля. С ограничениями, конечно, без борьбы.

— Васин тоже рвал «кресты», восстанавливался больше года, но идеально сыграл против «Локомотива» и выглядел уверенно. Вы общались на тему травмы?

— Витя сказал, что после тех 45 минут у него все болело: и задняя, и само колено. Может, со стороны кажется, что он сыграл легко, но на самом деле это не так. И мне будет тяжело — однозначно. Но я к этому готов.

— Ваши «кресты» и травма Васина похожи: оба сломались в ответственный момент, когда истекает контракт. Была мысль «лучше бы на товарняк с “Картахеной” не выходил»?

— Да, травма на ровном месте — обидно, не вовремя. Я в тот момент был готов почти на 100 процентов.

Поэтому, с одной стороны, да, думал об этом. С другой — что же теперь, вообще не играть товарищеские матчи? Форму-то нужно было набирать. Без игр на сборах это сделать невозможно. Так что все подобные мысли я быстро от себя отогнал.

— Как себя в тот момент повел ЦСКА? Вы же начали переговоры о новом контракте еще в ноябре.

— Да, и во время сборов договоренность уже была достигнута. Но, скажем так, травма внесла свои коррективы.

— Тогда с вами кто-то пообщался?

— Все прекрасно знают мое состояние в такие моменты. Роман Юрьич [Бабаев] написал эсэмэс, Виктор Михалыч [Гончаренко] тоже поддержал. Но я уже, если честно, не помню, кто и что в тот момент говорил.

***

— Гончаренко сообщали о процессе восстановления?

— Частенько общаемся: то я ему звоню, то он мне. Отдельно поздравил его с рождением дочери. С Виктором Михайловичем у меня сразу сложились отличные отношения — еще когда он был помощником Слуцкого. Думаю, мы друг друга хорошо понимаем.

— В каждом интервью Гончаренко говорил, как вас не хватает ЦСКА. Что думаете об итогах сезона?

— Хотелось бы лучшего результата, конечно. По тому, какую игру мы демонстрировали в конце осени и как работали на сборах, ожидания были совсем другими. Но первая же игра с тульским «Арсеналом» все испортила.

Да, дальше были победы, и важные, над «Спартаком» в дерби, например. Но если команда хочет брать чемпионство — а все в ЦСКА были нацелены только на золото, — она должна была без проблем на старте обыгрывать «Арсенал». При всем уважении к Туле.

Но у этой команды бешеный потенциал, я вижу светлое будущее. Есть молодые талантливые футболисты — Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов. А опыт приходит как раз после таких сезонов, как этот.

— А еще — через опытных футболистов, которые могут подсказать и поправить. Вы давали советы кому-то из ребят в течение сезона?

— Индивидуально подсказывал Ильзату. В конце сезона Виктору Михайловичу тоже советовал немного отпустить ситуацию, когда уже было понятно, что чемпионства не будет. Смотрел на него и видел, что он очень, даже слишком сильно переживает. «Михалыч, ну все, — говорю. — Отпустите! Будь что будет. Настраивайтесь на следующий сезон».

— Когда Гончаренко отпустил, все наладилось: два последних матча сезона ЦСКА выиграл с общим счетом 7:0.

— По многим ребятам было видно: они в напряжении. Кто-то из молодых мог и не понимать, что в этом сезоне — все, не получилось. Команда хорошо играла, но психологически подбили две игры: с «Уфой» и «Оренбургом». В итоге все ходили на тренировки унылыми, чувствовался накал.

По моему опыту в такие моменты нужно отпустить и доиграть сезон как можно лучше. Не бросить весла, конечно, но и не слишком сильно заморачиваться. Когда получилось это сделать — одержали две победы в конце.

— И «Спартак» помог попасть напрямую в Лигу Европы.

— «Спартак» уже два сезона нам помогает. Молодцы!

— Какую оценку ЦСКА заслужил по итогам сезона? С одной стороны, завоеванный Суперкубок и две победы над «Реалом». С другой — 4-е место в лиге.

— А что дают эти две победы? Для истории, не спорю, результат отличный. Но даже они не смогли обеспечить место в еврокубковом плей-офф. Ощущения тогда были странные.

Если вспомнить, что о ЦСКА говорили до старта сезона, результат нормальный. Самые оптимистичные прогнозы были мимо топ-5. Но ЦСКА — команда, которая последние много лет точно берет медали. В 2009-м только заняли 5-е место, но зато в Лиге чемпионов прошли в четвертьфинал. Вспоминаю те эмоции — даже круче, чем чемпионство!

— Год назад в интервью Sport24 вы говорили, что Чалову нужно прибавить в стабильности. Теперь Федор — лучший бомбардир и лучший игрок РПЛ.

— Он однозначно прибавил. Но Федя сам прекрасно понимает, что нужно стремиться к уровню Думбия или Мусы в его лучшие годы. Ахмед не сразу стал прогрессировать — и забивать, и отдавать голевые. 15 голов за сезон — не предел. Федя может больше и лучше. Главное — он понимает свои ошибки и умеет слушать окружающих.

— Иван Обляков, кажется, весной был в ЦСКА лучшим. Тоже сильно прибавил?

— Я считаю, что весь сезон он отыграл ровно. Ваня — самый стабильный игрок сейчас, хоть и молодой. Это говорит о его уровне.

— Неожиданно для многих Влашич — одна из главных звезд нынешнего ЦСКА — был выкуплен из «Эвертона». Это важный трансфер для команды?

— Мы в переговорах с Романом Юрьевичем тоже это обсуждали. Само собой, для команды очень хорошо, что такой игрок остается. Футболист молодой, с большим потенциалом — это суперновость для ЦСКА.

***

— Вы говорили, что только два матча в сезоне сыграли без боли. Что заставляло выходить на поле?

— После первых игр стали болеть ахиллы. А матчи шли часто: через три дня на четвертый, через четыре на пятый. Сыграю — во время матча боль чувствуется не так сильно, как после нее. Потом несколько дней не тренируюсь, но в следующем матче снова играю. Тренер говорил: «Ты нужен!».

— Если бы вас еще раз попросили выйти недолеченным?

— Если бы знал еще лет пять назад — ни за что. Не хотел бы испытать все то, через что прошел за это время.

— А что было тогда? Желание играть?

— Оно и сейчас есть!

— Эмоции?

— Ты не можешь сказать нет, когда тебе говорят: «Надо». Сейчас бы отказался. Это связано не с авторитетом даже, а просто с правильным мышлением. Пришел к тому, что если ты на 100 процентов не можешь играть в свой футбол, выходить на поле не нужно.

— Сейчас будете следить за здоровьем пристальнее?

— Буду стараться по максимуму. Зимой на сборах следил за всем — здоровье было в порядке. И вдруг раз — и кресты. От этого никто не застрахован. Теперь, надеюсь, все будет нормально.

— В следующем сезоне ставите себе персональные цели по количеству матчей?

— Я не играл в футбол почти год. Два матча из восьми провел с травмами. Я просто соскучился! Хочу играть, хочу забивать, хочу отдавать! Хочу поиграть по максимуму.

Сейчас — только больше мотивации выходить на поле.

— Сколько раз за последние полгода вам звонили с предложениями из других клубов?

— Достаточно много. Но конкретики не было — просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причем из хороших европейских клубов. После нее, понятно, интерес поубавился.

Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА. Сейчас все мои мысли здесь. Да, в принципе, они всегда и были здесь.

— Как отреагировали на новость о том, что на сайте фанатов «Бордо» в голосовании за потенциальных новичков обошли Марио Балотелли и Гари Кэхилла?

— В эйфорию не впадал, но мне было приятно оказаться в этом списке, учитывая травму.

— Во Францию уехал Александр Головин. И там вместе с «Монако» провел не слишком удачный сезон.

— Лично я не считаю, что для Саши этот сезон плохо сложился. Конечно, командные результаты отрицательные, но если взять игру Головина, то он играл на хорошем уровне и помог «Монако».

Мы с Сашей созваниваемся не так часто. Пару раз он мне писал — спрашивал, как дела, — пару раз я. В целом Головин доволен переездом в Европу. Понятно, что результаты команды его не радуют, но сам факт, что он играет в европейском чемпионате, атмосфера французской Лиги 1 ему нравятся.

***

— Вы близко общаетесь с Владимиром Габуловым, министром спорта Северной Осетии. Обсуждали с ним его новую работу?

— Да, и я знаю, какая работа ведется. Планы у него большие, но говорить о них пока не нужно. Пусть все идет своим чередом. Речь не о годе или двух — времени нужно намного больше. Но зная настрой Габулова — а он упертый армянчик, ха-ха! — уверен, все получится. Если Володя за что-то берется, он доводит это до конца.

— Вам как осетину приятно, что он будет возрождать «Аланию»? Хоть вы никогда там и не играли.

— Но собираюсь! Уже сказал Володе: «Когда мне исполнится 34 года, приеду во Владикавказ, отыграю здесь сезон и стану спортивным директором. Мою вакансию никому не отдавай».

Если серьезно, мне планы по возрождению «Алании» действительно приятны. Это не сказки — мы об этом разговаривали с Володей, когда еще вместе играли за сборную. Понятно, что без денег ничего не получится, нужны спонсоры. Где, как их искать? Прикидывали, насколько это возможно.

— В какой-то степени и вы стали спонсором: закупили для «Алании» мячи на сборы.

— Ой, что там такого! Всего 25 мячей… Каждый осетин, который играет в футбол, будет помогать по мере возможности.

— Вы в осетинском матче легенд недавно сыграли. Как ощущения?

— Все прошло отлично. Посмотрите на цифры: в декабре, зимой, в республике, где уже давно нет футбола, на стадионе собралось 15 тысяч зрителей. Значит, есть люди, которые готовы ходить на футбол. Игра не умерла.

Иметь возможность помочь, пусть и небольшую, и не предпринять какие-то попытки было бы убийственно. Нас всех этот вопрос волнует: почему в родной республике нет футбола?

— Смотрели ли вы выпуск Евгения Савина об «Алании»?

— Да, смотрел некоторые его выпуски — про Слуцкого, Головина, Тольятти. Хорошо, что эту тему наконец подняли: чемпион страны вдруг становится банкротом, база разрушена, стадиона нет, молодежь теряет возможность развития. Но вообще эта история для меня печальна, как и для каждого осетина, который любит футбол. Но еще до этого фильма шаги для возрождения «Алании» начались. Главное, что есть надежда.

— Что смотрите кроме Савина в ютубе?

— Интервью Дудя. Из последних понравилось с Давидычем. Но меня ни в одной социальной сети нет, ютуб тоже не так часто смотрю. К тому же у Дудя много про политику, а мне это вообще не интересно.

— Но как-то расслабиться во время восстановления же нужно?

— Играю в компьютерные игры. Смотрю сериалы — серии «Игры престолов» скачивал минута в минуту после выхода. Но финал не понравился — полная фигня. Кажется, как будто должно быть какое-то продолжение. Обычно у сценаристов «Игры престолов» есть смысл и завершенность всех сюжетных линий. Куда делся Дрогон? Почему королем избрали Брана, которому до этого трон был не нужен? Мне мотивация героев осталась непонятной.